Сегодня, 24 ноября, во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, президент Корейского агентства по развитию торговли ("КОТРА") Ким Дже Хонг и генеральный директор во Владивостоке Ким Джон Кен, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, представители корейского и российского бизнеса, работающие в Дальневосточном федеральном округе, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Договоренность о создании Центра поддержки корейских инвесторов во Владивостоке была достигнута в ходе ВЭФ-2017.

"В сентябре этого года на полях третьего Восточного экономического форума президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил России "навести девять мостов сотрудничества", включающих транспорт, энергетику и сельское хозяйство. Но любая такая стратегическая программа подразумевает конкретное наполнение и сегодняшнее открытие Центра поддержки корейских инвесторов во Владивостоке сегодня, на мой взгляд, как раз является первым шагом такого сотрудничества. Мы рады, что нашим партнером стала такая уважаемая организация, как "КОТРА", - сказал Леонид Петухов.

Он также добавил, что до конца года планируется открыть "горячую линию", позвонив на которую, инвесторы будут получать консультации по реализации своих проектов на территории Дальнего Востока России на комфортном для него языке.

"Мы надеемся, что открытие Центра поддержки корейских инвесторов во Владивостоке ускорит процесс поступления инвестиций на Дальний Восток России со стороны корейского бизнеса, а также усилить экономический обмен между нашими странами, - подчеркнул Ким Дже Хонг. - Для достижения этой цели Центр поддержки корейских инвесторов будет тесно сотрудничать с организациями экономической сферы и оказывать должную поддержку корейским компаниям для обеспечения их эффективной работы на территории Российской Федерации".

Отметим, что в первой половине 2018 года планируется провести второй "День корейского инвестора". Первое такое мероприятие состоялось 28 июня этого года в Хабаровске.