Приморские депутаты поставили "неуд" ответственным за безопасность дорог во Владивостоке

Вопрос об организации работы органов местного самоуправления, УГИБДД УМВД России по Приморскому краю и органов исполнительной власти по ликвидации последствий снегопада 17 ноября в расширенном составе, 24 ноября, рассмотрел комитет ЗС по региональной политике и законности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, учитывая, что ситуация уже обсуждалась на совещании в администрации Приморского края и стала причиной прокурорской проверки, задача депутатов оценить общие для Владивостока и других территорий края проблемы и не допустить подобного коллапса в будущем.

В заседании комитета приняли участие и.о. главы администрации города Владивостока Алексей Литвинов, первый заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков, представители УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, депутаты краевого парламента.

По данным администрации города Владивостока, для ликвидации последствий циклона 17 ноября на территории городского округа работало 107 единиц техники, в том числе 11 автомашин для распределения жидких реагентов, 16 пескоразбрасывателей, 40 тракторов-щёток. Для борьбы с гололедом израсходовали 192 куб.м жидких реагентов и 350 куб.м песко-солевой смеси.

Как сообщил депутатам Алексей Литвинов, с последствиями снегопада городские службы справились в течении суток, а транспортный затор 17 ноября был вызван не столько гололедом, сколько ДТП, перекрывшими проезд по наиболее напряженным участкам городских дорог: в районе площади Луговой, проспекта 100-летия Владивостока, на ул.Фирсова. Глава администрации признал, что руководство города не смогло вовремя выявить основную причину пробок и активно сотрудничать с УГИБДД начали только к 11 часам вечера. Усиление снега и понижение температуры к вечеру пятницы также свело на нет работу по обработке основных магистралей жидкими реагентами, дорожные службы не смогли своевременно почистить пролитые участки дорог, что привело к образованию гололеда.

Представитель краевого УГИБДД, начальник отдела дорожного надзора Максим Шиш проинформировал депутатов о том, что 17 ноября на наиболее опасных участках улично-дорожной сети города было задействовано 202 сотрудника ДПС, выставлено 58 нарядов. Из-за ухудшения погодных условий по представлению администрации города в 16.00 было введено временное ограничение на въезд в город большегрузного транспорта и ограничено движение по автодороге п.Новый-Де-Фриз-Седанка-б.Патрокл. При этом, как отметил представитель Госавтоинспекции, движение на этих направлениях уже было блокировано скопившимся транспортом.

О первых итогах проверок, которые проводят органы прокуратуры, депутатам рассказал Вячеслав Шайбеков. Проверочные мероприятия, проведенные после снегопада, прошедшего 17 ноября, показали, что администрации ряда территорий края - городов Партизанск, Большой Камень, Дальнегорск не готовы качественно и в срок исполнять полномочия по уборке снега. Что касается ситуации во Владивостоке, то по данным прокуратуры общее количество исправной снегоуборочной техники составляет всего 18 процентов от норматива (498 единиц). И хотя, фактически в наличии у городских служб всегда было чуть более 100 единиц такой техники, в настоящее время, по информации заместителя главы Леонида Вильчинского, большая часть ее устарела и к следующему зимнему периоду требуется обновить 30-40% автопарка.

Кроме того, прокуратурой вскрыты факты несвоевременного начала обработки дорог противогололедными материалами, плохой коммуникации между муниципальной подрядной организацией и единой диспетчерской службой города, а также ненадлежащей организации маршрутов снегоуборочной техники. Выявлен и ряд недостатков в работе Госавтоинспекции. По мнению прокуратуры, 17 ноября было задействовано недостаточное количество сотрудников - вначале 46, затем их число увеличили до 104. Установлены факты нарушения сроков оформления ДТП, не принимались меры по ограничению дорожного движения на аварийных участках, не было налажено информационное взаимодействие между администрацией города и ГИБДД.

По итогам обсуждения депутаты отметили, что администрацией города Владивостока не были приняты достаточные меры по ликвидации последствий снегопада, что привело к блокированию дорожного движения на дорогах города и значительному количеству ДТП. На пульт оперативного дежурного Госавтоинспекции Приморского края 17 ноября поступило 345 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с участием более 1200 автомобилей.

По мнению законодателей, осложняет ситуацию неурегулированность норм, касающихся административной ответственности за нарушение требования к шинам и колесам, установленными Техническим регламентом таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В соответствии с техрегламентом запрещена эксплуатация автомобилей, укомплектованных шинами с шипами в летний период (июнь, июль, август), и не укомплектованных зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль). Но в КоАП отсутствует административная ответственность за нарушение этих требований. Кроме того, по мнению депутатов, существует необходимость увеличения сроков запрета особенно в зимний период для Приморского края - с ноября по март.

В своем решении комитет отметил неудовлетворительную работу администрации города Владивостока по ликвидации последствий снегопада. Аналогичную оценку получила и УГИБДД УМВД России по Приморскому краю за обеспечение безопасности на дорогах города Владивостока.

Депутаты рекомендовали администрации города Владивостока совместно с УГИБДД выработать механизм оперативного реагирования и взаимодействия при ликвидации последствий стихийных погодных явлений.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, со своей стороны депутаты подготовят обращение Законодательного Собрания Приморского края в Государственную Думу РФ о поддержке проекта федерального закона № 464241-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств)", который предлагает установить административную ответственность за нарушение требования к шинам и колесам.