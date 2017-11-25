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Общество

24 ноября 2017, 21:00
С точки зрения "новогоднего салата Оливье" инфляция в Приморье достаточно низкая

С точки зрения "новогоднего салата Оливье" инфляция в Приморье достаточно низкая

Собственное исследование спорного вопроса - в материале ЕНВ

Инфляционные ожидания граждан РФ в разы превосходят реальные значения индексов, отражающих динамику цен на главные товары, пользующиеся спросом у населения. Некоторые эксперты заявляют, что само понятие "инфляция" очень условное в масштабах такой огромной страны, как Россия. Официальные цифры главного регулятора страны данный тезис опровергают, но факт остается фактом: для кого-то инфляция - пустой звук, а россиян "в массе" она по-прежнему бьет по карману. В контексте приближающихся новогодних праздников, спецкорр ЕНВ рассмотрел инфляцию с точки зрения "новогоднего салата Оливье". Тем более, глава Центробанка Эльвира Набиулина недавно стала "первооткрывателем" в таком инновационном подходе.

Безусловно, уровень инфляции - это важный показатель, от которого зависит не только повышение цен, но и общее благосостояние людей. По оценкам экспертов, уровень инфляции в России ежегодно снижается. Так, в 2015 году он составил 13,5%, в 2016 году - 12,2%, а к концу текущего 2017 года инфляция достигла рекордных 2,6%. Так почему же на Руси жить не стало лучше? Потому, что инфляция инфляции рознь. И с данным фактом соглашаются как ведущие российские, так и приморские эксперты.

Динамика цен на главные товары новогоднего стола достаточно неоднозначна. Например, Эльвира Набиулина, заявив в Госдуме, что "Инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются", для наглядности посчитала "новогодние индексы". В качестве очеловечивания примеров, она взяла традиционные новогодние блюда россиян – салат "оливье" и селёдку "под шубой". Просчитав цены на наборы продуктов для данных угощений, глава ЦБ озвучила: Салат "оливье" за минувший год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит порядка 312 рублей. Селёдка "под шубой" подешевела на 0.9%, салат этот стоит чуть больше 150 рублей.

"Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен", - подчеркнула она в своем выступлении.

Никто так и не понял, какие именно продукты, и в каких количествах брала за основу Эльвира Набиулина, но лично наши подсчеты показали немного другую картину – стоимость выше пересиленных салатов выше той, что озвучила глава ЦБ. И разница между прошлым и текущим годом в разрезе цен на данные продукты не критичная.

Итак, попробуем спокойно, не торопясь просчитать инфляцию "Оливье" собственным способом - при помощи сравнительного анализа цен на новогодние салаты в прошлом и нынешнем году.

Исходя из полноценных порций на семью из пяти человек, в прошлом 2016 году стоимость салата Оливье, приготовленного в домашних условиях, составляла 360 рублей за кг. К концу 2017 года салат "подорожал". Но не критично.

Берем самые средние ценовые показатели в Приморском крае за прошлый и текущий год: 

  • Колбаса вареная 200 граммов - в 2016 году - около 60 р., в текущем - 100 р.
  • Горошек консервированный, 1 банка - около 40 р. в 2016 году, сегодня - 50 р.
  • Три яйца - примерно 40 р. год назад, сейчас - 22 р.
  • На картофель и морковь цена за прошедший год практически не изменилась:
  • 1 морковка - примерно 150 граммов - около 10 р.
  • 3 картофелины средних - примерно 200 граммов - около 10 р.
  • 4 огурца соленых (покупаем банку) - около 100 р. и тогда, и сейчас;
  • 100 мл. майонеза - в среднем, 60 р. за пачку год назад, сегодня - 80р.. 

Итого: по классическому рецепту выходит около килограмма салата Оливье, то есть, 200 грамм на человека. В 2016 году стоимость его составляла около 360 рублей, при этом, одна порция обходилась в 72 рубля. Сегодня тот же салат будет стоить 372 рубля, таким образом, можно признать - условная разница в 12 рублей - не слишком большая.

В магазинах и столовых готовый салат "Оливье" стоит примерно также - 35 рублей за 100 грамм. То есть, если сравнить оливье 2017 года с аналогичным показателем прошлого года, получится, что данный салат за минувший год действительно подорожал, но менее чем на 1,2%. Нестыковки с "Эльвирой Набиулиной" объясняются тем, что цены на продукты в разных регионах тоже разные, тогда как инфляция выводится из средних показателей собранных со всех просторов нашей необъятной Родины.

"Общий уровень инфляции может не совпадать с так называемой личной инфляцией - ростом цен на товары и услуги, которыми привык пользоваться конкретный человек, так как инфляция - это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. Определяется инфляция с помощью отслеживания изменения средней стоимости средней по стране потребительской корзины. В ней все, что покупает среднестатистический житель России: еда, одежда, путевки, услуги ЖКХ, детских учреждений. Стоимость сравнивается с аналогичным показателем прошлого года, а результат сопоставления - это и есть инфляция (в годовом выражении)", - рассказали ЕНВ в отделе  по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

А директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев рассказал журналистам, что ускорение инфляции бьет больнее всего по низкооплачиваемым слоям, съедает доходы снизу. 

"Даже относительно высокую инфляцию высокооплачиваемые слои населения могут и не заметить, у них больший запас прочности, есть доступ к различным финансовым инструментам и возможностям для сглаживания роста цен, а у небогатых слоев населения всего этого заведомо нет. Это еще одно важное объяснение, почему так важно удерживать инфляцию в разумных пределах. Даже резкий рост экономики, если его подстегивать высокой инфляцией, вряд ли стоит того, чтобы многие люди столь же стремительно обеднели", - сказал он.

Кандидат экономических наук по специальностям "Экономика и управление народным хозяйством" и "Финансы, денежное обращение и кредит" Максим Кривелевич согласен с коллегами: людям, "кушающим с серебряных блюдец", инфляция принесет неприятностей "как слону – дробина": "Реальная инфляция в России в 2017 году намного превышает заявленный государством процент, хотя, динамика роста цен на многие категории товаров сегодня снизилась, некоторая продукция даже подешевела. Однако, если говорить в целом, на те группы товаров и услуг, в которых нуждается малообеспеченная прослойка людей (которых 16% в стране, - прим. ред.), рост цен продолжается и в ближайшее время изменений в лучшую сторону здесь ждать не приходится".

Так, по официальным данным, темп роста инфляции уже достиг показателя, которого никогда ранее не было. Эксперты заявляют, что это уже говорит о нереальности предоставляемых данных, ведь в стране, где уже несколько лет не повышаются пенсии, с задержками производятся социальные выплаты, не может быть все настолько хорошо.

Первый квартал говорит о том, что аналитики идеально проанализировали финансовый рынок России в 2016 году и запланировали точные показатели на 2017-й - инфляция не только подошла, но и преодолела рубеж 4% в сторону уменьшения. Однако, при этом, параллельно за год цены на проезд выросли в среднем на 7-30% (вспомним изменение тарифов на проезд в общественном транспорте с 01.01.2017 года), произошло историческое удорожание табачных изделий - с одной пачки отчисляется налог приблизительно по 60 рублей. Автомобили также подорожали на 10%. То же самое касается и коммунальных тарифов, которые в среднем увеличились на 4%. Только молочная продукция, хлебобулочные изделия и мясо практически не подорожали, но произошло это, очевидно, из-за отсутствия высокой конкуренции на внутреннем рынке.

Метки: Банк России, жизнь, инфляция, цены

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