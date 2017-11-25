Приморский край назван наиболее привлекательным регионом Дальнего Востока для инвестирования

На сайте Минвостокразвития России завершился опрос, посвященный наиболее перспективным для инвестирования сферам Дальневосточного Федерального округа. Наиболее популярным регионом для инвестирования оказался Приморский край, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.



По данным проведенного опроса, большинство участников (41%) назвали Приморский край наиболее привлекательным регионом для инвесторов. Также в тройке наиболее популярных ответов – Хабаровский край и Амурская область.



На вопрос "Какую отрасль вы считаете наиболее перспективной для инвестирования?" 32% опрошенных назвали туризм. На втором месте – транспорт и логистика (выбрали 18% опрошенных), на третьем – сельское хозяйство (12%).



85% опрошенных граждан страны знают или "что-то слышали" о мерах поддержки инвесторов, действующих на территории Дальнего Востока.



Наиболее действенной мерой считают строительство инфраструктуры за счет бюджетных средств 42% участников опроса, 35% назвали таковой налоговые льготы режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. При этом, за необходимость расширения данного перечня мер высказались 49% респондентов, а 43% назвали необходимым увеличить перечень тех, кто может получить данную поддержку. Лишь 8% считают существующие меры поддержки инвесторов достаточными.