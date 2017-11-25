В предстоящие выходные дни на территории Приморья ожидается снег

По данным Примгидромета осадки начнутся в субботу днем и прекратятся в воскресенье утром. Осложнение погодной обстановки, может спровоцировать аварийно-опасные дорожные ситуации, сообщает ЕНВ.

Напомним, в первый снегопад, прошедший на территории региона 17 ноября, стал серьезным испытанием для участников дорожного движения. По данным Госавтоинспекции всего с 17 по 19 ноября на территории Приморского края зарегистрировано 679 автоаварий, в результате которых 2 человека погибли, 26 - получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 1591 транспортное средство. Основными видами ДТП стали: столкновения транспортных средств - 415 случаев; на втором месте - наезд на стоящее транспортное средство; третье место – наезд на препятствие - 33 случая. 72% ДТП зарегистрированы во Владивостоке.

Снежный накат, равно как и гололедица увеличивают риск аварий, поэтому водителей просят по возможности отказаться от поездок. По скользкой дороге нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой интервал. Необходимо заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Пешеходов просят быть внимательными при переходе проезжей части и помнить, что остановочный путь автомобиля на скользкой дороге больше, чем на сухом асфальте. Также ГИБДД рекомендует в темное время суток носить предметы со световозвращающими элементами.