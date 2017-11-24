Мария Захарова: Никакой "курильской дипломатией" Россия не занимаемся

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что Россия не занимается "курильской дипломатией", такая формулировка вызывает недоумение. Она добавила, что Россия и Япония продолжают проработку конкретных параметров проектов по согласованным лидерами двух стран направлениям, сообщает ЕНВ.



"Вызывает некоторое недоумение такая формулировка вопроса некоторыми СМИ. Готовы заверить, что никакой т.н. "курильской дипломатией" мы не занимаемся. Мы занимаемся культурной дипломатией", - прокомментировала вопросы СМИ о ведении Москвой "курильской дипломатии" Мария Захарова.

"Что же касается хода реализации достигнутых на высшем уровне российско-японских договорённостей о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, то стороны в настоящее время продолжают проработку конкретных параметров проектов по согласованным лидерами двух стран направлениям (марикультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора и организация пакетных туристических поездок). В этих целях в рамках основного переговорного формата на уровне заместителей министров иностранных дел созданы две рабочие группы – по коммерческим и процедурно-визовым вопросам, первые заседания которых планируется провести до конца года", - пояснила представитель МИД.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи с Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября сообщил, что по линии МИД двух стран отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок. Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора.