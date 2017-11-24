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Экономика

24 ноября 2017, 00:00
СМИ: ФСБ предложила реформировать рынок дальневосточного краба

СМИ: ФСБ предложила реформировать рынок дальневосточного краба

Авторы в письме президенту предлагают разыгрывать квоты на открытых аукционах без гарантий для компаний, владеющих квотами сейчас

Президенту РФ Владимиру Путину предложено пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба, говорится в записке "О совершенствовании законодательства о рыболовстве", сообщает ЕНВ со ссылкой на "Ведомости".

Источники "Ведомостей" сообщают, что инициатива исходила от ФСБ.

10-летние квоты на вылов утверждены в 2008 г., они учитывают историю промысла предыдущего периода. В апреле стартует заявочная кампания на 15 лет с 2019 г., говорят в рыбодобывающих компаниях: комиссия вынесет решение, осенью рыболовы переподпишутся на новый срок. Документ предлагает Путину после 31 декабря 2018 г. заменить исторический принцип распределения квот аукционами.

Деньги у краболовов есть: в 2017 г. Росрыболовство продало с аукциона права на добычу 5000 т краба за 24,8 млрд руб. - это больше, чем все налоги рыбной отрасли за год.

Владимира Путина также просят исключить крабов из перечня биоресурсов, квоты на добычу которых можно получить через инвестиции, т. е. строительство судов на российских верфях. Спрос есть или на живого краба, или на краба с минимальной переработкой, сказано в документе, этот промысел не создает предпосылок для развития высокотехнологичного судостроения.

Бизнесом интересуются новые игроки. Федеральный чиновник называет Бориса и Аркадия Ротенбергов. Ротенбергам интересна добыча, около года назад рассказывал другой федеральный чиновник. Об интересе Ротенбергов к отрасли известно также двум собственникам компаний с квотами на биоресурсы и одному топ-менеджеру такой компании. Ротенберги - в санкционных списках, ищут возможности для инвестирования, полагают три человека из рыболовецких компаний. Представитель Ротенбергов заявил: ни сами они, ни их структуры этим бизнесом не интересуются.

"Коммерсантъ" писал, что реформа может быть интересна Русской рыбопромышленной компании (РРПК) брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева и Глеба Франка, зятя Геннадия Тимченко. В 2017 г. она впервые купила квоты на 2500 т краба за 10 млрд руб. Рассмотрим целесообразность участия, обещает гендиректор РРПК Андрей Тетеркин. Человек, знакомый с менеджерами РРПК, считает, что на крабы банально нет денег - недавно компания сообщила о контракте с "Адмиралтейскими верфями" на 37 млрд руб.

Человек из компании, добывающей краба, уверен, что владельцы исторических квот пострадают: "Люди вкладывали средства, у них просто возьмут и отнимут (краба), не факт, что квоты вернутся".

Исторический принцип распределения квот давал бизнесу гарантии стабильности, позволял планировать на 15 лет, говорит президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Дупляков. Сейчас государство предлагает повторно заплатить за те же квоты, ориентируясь на последние аукционы, где цена была явно завышена. Такой сценарий приведет к банкротству многих компаний, занимающихся промыслом краба, заключает он.

Метки: краб, ФСБ

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