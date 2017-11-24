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Политика

24 ноября 2017, 10:00
Оппозиция в Приморье недовольна бюджетом на 2018 год

Оппозиция в Приморье недовольна бюджетом на 2018 год

Представители КПРФ ждут большей социальной справедливости

"Коммунисты" в Законодательном Собрании Приморья намерены встретиться с врио губернатора Андреем Тарасенко и высказать свои пожелания насчет бюджета 2018 года. Как считает оппозиция, в проекте финансового плана приоритеты расставлены неточно, сообщает ЕНВ.

Так, "коммунист" Владимир Беспалов утверждает, что его беспокоит, прежде всего, социальная справедливость. Статья расходов "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальных образований" в бюджете на 2018 год "стоит" 50,3 млн. рублей. В то время, как в бюджете на 2017 год на эту статью ассигнуется 39,2 млн. рублей. Как отмечает Владимир Беспалов, "в первоначальной редакции краевого бюджета на нынешний год было всего 17 миллионов, значит, произошло увеличение в три раза". Но повышение даже на 20% - намного серьезнее, чем заложенный рост прожиточного минимума пенсионеров (2,05%).

"В Приморье 8,8 тысяч человек, которые получают минимальную пенсию, она повышается меньше, чем на 200 рублей - всего до 9,15 тысяч, - сетует Владимир Беспалов - Притом, что в прогнозе социально-экономического развития края в 2018 году запланирована инфляция в 4,1%".

Также депутатов заинтриговало резкое понижения расходов на сельское хозяйство и рыболовство (с 3,08 до 1,25 миллиарда рублей). Отчасти это, несомненно, связано с отсутствием в проекте краевого бюджета федеральных трансфертов (субсидии из Москвы поступают в течение всего года). Тем не менее, падение на 59%. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в нынешнем году - почти 11 млрд. рублей. На 2018 закладывается всего 5,9 млрд. рублей.

Если рассматривать бюджет в разрезе 19 государственных программ, то ситуация здесь разнообразная. Допустим, госпрограмма развития здравоохранения в 2018 году - 19,5 млрд рублей по сравнению с 18 млрд в нынешнем. Ассигнования на государственную программу развития образования выросли с 17,97 до 18,38 млрд, а вот расходы на программу социальной поддержки населения края, напротив, уменьшились - с 16,7 до 14,88 миллиарда рублей.

Метки: бюджет, КПРФ

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