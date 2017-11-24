Глава Минтруда: Бедных пенсионеров в стране нет

По данным Счетной палаты РФ, опубликованным в отчете по бюджету, именно пенсионеры в этом году стали единственной социальной группой, доходы которой росли. Заявление главы Минтруда Максима Топилина, которое он сделал на пленарном заседании Общественной палаты России, тому подтверждение. "Пенсионеров, как вы знаете, у нас бедных нет. С точки зрения формальных признаков", - сказал чиновник. И, как ни странно, большинство людей с ним согласны - бедных пенсионеров нет. Есть - нищие. О росте пенсий в 2017 году, который обогнал инфляцию, в материале ЕНВ.

Крылатая фраза Топилина - далеко не единственная подобного рода. Другой знаменитый политик, имя которого страшно упоминать, пытался "защитить" малообеспеченных россиян, и на предложение правительства поднять акцизы на бензин в 2018 году заявил, что "такой способ пополнения бюджета снова ударит по беднякам, которым доступны только старые автомобили - тысяч за 500 - не больше". Чиновник искренне не понимал, что озвученная им сумма тому самому бедному люду, о котором он упоминает, и во сне не снилась. Создается впечатление, что "сильные мира сего" живут в какой-то своей отдельной реальности, и в какой-то другой России.

Прописали на бумаге, да забыли про овраги

Конечно, понятие "пенсионер" - многоликое и растяжимое. В России пенсии настолько разные, что подводить их под общий коэффициент, мягко говоря, странно. В грядущем году военные пенсионеры, например, могут рассчитывать на пенсионные выплаты в размере около 24,5 тысячи рублей. Депутатам по выслуге лет положено около 200 тысяч пенсионных рублей, а вот федеральные чиновники и экс-губернаторы совсем "бедствуют" " у некоторых пенсия доходит до полумиллиона.

Кто-то из бывшей обоймы чиновничьего аппарата может возмутиться, мол, нельзя же всех грести под одну гребенку. Но ведь более 40 тысяч обычных, рядовых пенсионеров, зарегистрированных в России в 2017 году, под эту гребенку загребли?

Так, обращаясь вновь к данным Счетной палаты, реальный размер назначенных пенсий за январь–сентябрь текущего года вырос на 4,2% по сравнению с его снижением на 3,7% за аналогичный период прошлого года. При этом, рост пенсий обогнал инфляцию, которая за тот же период составила 3%. При этом, реальные доходы работающего населения в целом снизились за 9 месяцев на 1,2%. Исходя из этих цифр, чиновники с уверенностью утверждают, что единственной социальной группой, у которой росли доходы, стали пенсионеры.

Кандидат экономических наук по специальностям "Экономика и управление народным хозяйством" и "Финансы, денежное обращение и кредит" Максим Кривелевич уверен: на современную пенсию учителей, медработников и других людей, обходящихся без черной икры, в казино не поиграешь.

"То, что рост цен на многие категории товаров остановился - чистая правда. Однако, пенсии, которые обогнали инфляцию, в данном случае - это подмена понятий. Говоря образно, "вместо температуры нашего градусника, нам пытаются показать температуру по всей больнице". Расходы пенсионеров как росли, так и продолжают расти. Рост цен на группы товаров и услуг, в которых нуждаются люди, вышедшие на пенсию, отнюдь не остановился, но даже продолжился, и если не дорожает икра, но дорожает вермишель - пенсионеры от этого явно не выигрывают", - отметил экономист.

Реальность - печальнее цифр

В действительности, пенсионеры - это группа самой высокой инфляции. Тарифы ЖКХ, лекарства и необходимая для выживания продуктовая корзина дорожают ежегодно, и никакие цифры опровергнуть данный факт не способны. Так, согласно постановлению администрации Приморского края № 414-па от 24 октября 2017 года, величина прожиточного минимума за 3 квартал 2017 года для пенсионеров установлена в размере установлена на душу населения 9916 рублей в месяц.

Корреспондент ЕНВ поговорил с пенсионерами и выяснил: средняя пенсия по краю, если мы говорим об обычных пенсионерах, составляет около 13 тысяч рублей в месяц. Обязательные платежи ЖКХ - 5-6 тысяч рублей ежемесячно. Порядка 4-5 тысяч рублей у человека, вышедшего на пенсию, уходят на лекарства. Как прожить на оставшиеся 3-4 тысячи - вопрос риторический. Послушаем самих пенсионеров.

Наталья Сырникова, 63 года:

"Я всегда была патриоткой нашей страны, гордилась ею, и только когда оказалась на пенсии поняла, что своей стране я не нужна. Посмотришь за границей – люди на пенсии только жить начинают, а у нас – вышел на пенсию – и жизнь окончательно закончилась, остаётся влачить жалкое состояние. Если бы не помощь детей, давно забыла бы вкус мяса, молока и фруктов".

Владимир Мишанин, 68 лет:

"Проработал больше 30 лет на Судоремонтном заводе, а пенсию заработал меньше 10-ти тысяч, и какую финансовую брешь ею заткнуть - понятия не имею. Цены на товары и услуги растут, дешевых лекарств в аптеке не отыщешь, и, при этом, постоянно появляются какие-то новые поборы - тот же взнос за капремонт - 300 руб. ежемесячно. Мы все возмущены - может, я и не доживу до этого ремонта, а плати прямо сейчас! Как ни крути, приходится сторожем подрабатывать. Но и тут незадача! За счет работающих пенсионеров решили латать дырки в бюджете! Индексация нам не положена! Как будто для пенсионеров работа - это хобби, а не жизненная необходимость".

Любовь Янковская, 65 лет:

"Пенсию повышают на копейки, но говорят об этом, словно осчастливили" нас, а сами чиновники ради эксперимента попробовали бы на 11 тысяч в месяц прожить? И это, при том, что всю жизнь крановщицей проработала, на вредном производстве, здоровье совсем разваливается, и тут выбирать приходится - или лекарства покупать, или покушать или коммуналку задерживать. А уж когда наше правительство приняло решение не индексировать пенсию работающим пенсионерам, то у меня вера в справедливость нашего исчезла совсем".

Однако, по отсчетам правительства, в этом году уже несколько раз была проявлена дополнительная забота о пенсионерах. Сначала в январе на доплату к пенсиям в 5 тыс. рублей государство потратило более 220 млрд. рублей. А в сентябре Минфин впервые потратил 164 млрд. рублей из "кубышки" - Фонда национального благосостояния - на закрытие дефицита бюджета ПФР. Эти деньги использовались, в том числе, и для индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Выплаты неработающим пенсионерам с февраля были проиндексированы на 5,4%.

Депутат Заксобрания Приморья от фракции КПРФ Андрей Ищенко прокомментировал ситуацию так: " Я являюсь председателем краевой организации "Дети войны", в которой состоит около 80 тысяч человек, мне часто приходится общаться с пожилыми людьми. При этом, нередко общение происходит на выездах в населенных пунктах края. В этой связи, могу с уверенностью сказать, что у данной социальной группы людей пенсии остались в том же финансовом диапазоне, что и год назад. Ситуация не изменилась, и денег пенсионерам стабильно не хватает".

А политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев на вопрос корреспондента ЕНВ об индексации пенсий, обогнавших инфляцию в стране, серьезно ответил: "Если говорить о процентном соотношении, то 6, 10, 50% – это, безусловно, для пенсии много. Я более того скажу, добавленные к пенсиям 300- 600 рублей, дает повод бабушкам и дедушкам в радостном порыве водить хороводы и паковать вещи на Майями. К сожалению, это печальный сарказм. А в реальности, отчеты чиновников реальную ситуацию изменить не могут - как не было в кошельке денег у рядового пенсионера, так и нет".

Остается одно. Для увеличения пенсии, будущим пенсионерам следует позаботиться заранее. Например, как советуют эксперты, стоит рассмотреть предлагаемые правительством и рынком механизмы накопления. Уже сейчас работают индивидуальные инвестиционные счета, а в следующем году Минфин и Центробанк могут решить вопрос о перезапуске накопительной пенсии в виде индивидуального пенсионного коэффициента.