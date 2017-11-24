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Политика

23 ноября 2017, 22:50
В первом чтении утвержден проект бюджета Владивостока на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В первом чтении утвержден проект бюджета Владивостока на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В следующем году доходная часть бюджета составит 12 млрд 21 млн рублей

Проект бюджета Владивостока на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был принят сегодня, 23 ноября Думой Владивостока в первом чтении. С докладом об основных характеристиках бюджета выступала замглавы администрации города Владивостока Наталья Зубова, сообщает ЕНВ.

Так, Наталья Зубова отметила, что формирование параметров проекта бюджета осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития городского округа на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов. В свою очередь, такой прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики страны и Приморского края исходя из стратегических приоритетов развития Владивостока, на основе анализа итогов и тенденций социально-экономического развития краевой столицы за прошлый год, январь – июль 2017 года, а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики.

Доходная часть бюджета городского округа Владивостока на следующий год составит 12 млрд 21 млн рублей, в том числе, объем налоговых и неналоговых доходов – 8 млрд 628 млн рублей и объем межбюджетных трансфертов - 3 млрд 394 млн рублей. Общий объем доходов в 2018 году прогнозируется более чем на 911 млн. рублей (на 7%) меньше ожидаемых поступлений в этом году - за счёт снижения неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Объем доходов на 2019 год составит 11 млрд 893 млн рублей, на 2020 год - 12 млрд 157 млн рублей.

Объем расходов, запланированных в проекте бюджета на 2018 год, составит 11 млрд 621 млн рублей; на 2019 год - 11 млрд 493 млн рублей, на 2020 - 11 млрд 757 млн рублей. Впервые, начиная с 2018 года, бюджет города Владивостока формируется с профицитом не менее 400 млн. рублей ежегодно, который планируется направлять на уменьшение муниципального долга.

В сформированном проекте бюджета приоритет получили расходы на социально-культурную сферу (в 2018 году это 58% от общего объема расходов) и на жилищно-коммунальное хозяйство (в 2018 году - 19% от общего объема расходов). По итогу, большинством голосов депутаты приняли документ в первом чтении. 

Метки: бюджет, Дума Владивостока

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