Администрация Владивостока проведет аукцион по организации проезда от мыса Кунгасного до улицы Нефте

Специалисты администрации города Владивостока завершают подготовку необходимой документации по организации проезда автотранспорта по грунтовой дороге от мыса Кунгасного до Нефтеветки с перспективой выезда на Моргородок, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сейчас в администрации города дополнительно уточняется объем работ. Также решен вопрос финансирования первого этапа. Планируется до нового года разыграть аукцион и определить подрядчика, который проведет комплекс работ по отсыпке дороги песчано-щебёночной смесью. Работы планируются к завершению весной 2018 года.

Параллельно решается вопрос с рядом ведомств об организации автомобильного переезда через железнодорожные пути в районе нефтебазы и Нефтеветки. На данный момент это остается препятствием для автомобилей, которые могли бы пользоваться данной грунтовой дорогой в качестве альтернативного проезда.

Следующим этапом станет прокладка водопропускных труб, устройство основания дороги из скального грунта, очистка обочин и нарезка кюветов, планировка грунта для отвода поверхностных вод, вывоз мусора и обрезка деревьев. Таким образом, организация проезда планируется на участке грунтовой дороги протяжённостью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а.