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Япония

23 ноября 2017, 23:20
Три человека пропали без вести после крушения самолета ВМС США в западной части Тихого океана

Три человека пропали без вести после крушения самолета ВМС США в западной части Тихого океана

Восемь человек удалось спасти

В среду самолет военно-морских сил США, перевозивший 11 членов экипажа и пассажиров, упал в океан. Место крушения находится к юго-востоку от японской префектуры Окинавы. Самолёт направлялся к авианосцу США "Рональд Рейган". По данным ВМС США и министерства обороны Японии, три человека пропали без вести, сообщает ЕНВ.

Авианосец "Рональд Рейган", который входит в состав 7-го флота США, принимал участие в учениях с японскими силами морской обороны, когда транспортный самолет "C-2" потерпел крушение. Произошло это примерно в 2:45 дня по местному времени. "Восемь человек были спасены, и сейчас они находятся в хорошем состоянии", - говорится в официальном заявлении 7-го флота США на сайте ВМС США.

Министр обороны Японии Итунори Онодера заявил, что военные США сообщили японским властям о том, что крушение могло возникнуть вследствие проблем с двигателем. По его словам, ни один из представителей сил самообороны Японии не находился на борту самолета, разбившегося примерно в 150 километрах к северо-западу от группы островов Окинатори. Поисково-спасательные работы трех пропавших без вести людей продолжаются с участием кораблей и самолетов США.

Согласно информации седьмого флота США, "C-2" перебрасывал пассажиров и грузы от городка в западной Японии до "Рональда Рейгана", находящемся тогда в Филиппинском море. Крушение стало последним из серии инцидентов вокруг Японии с участием военных самолетов и кораблей США. Напомним, в июне, управляемый ракетный эсминец США Fitzgerald, который также является частью седьмого флота, столкнулся с контейнеровозом из Японии. В результате инцидента погибли семь моряков США. В октябре вертолёт морской пехоты США "CH-53E" взорвался во время аварийной посадки на учебной базе США на Окинаве.

Метки: США, Япония

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