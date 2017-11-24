Как живут иностранные модели в Китае?

Недавняя гибель 14-летней российской модели Влады Дзюбы в Шанхае заставила мировую общественность обратить внимание на рынок труда в китайской индустрии моды. Культура вечеринок Поднебесной делает Китай рискованным местом для начинающих моделей из-за рубежа, сообщает ЕНВ.

Лица иностранных моделей стали повсеместно использоваться в китайской рекламе в последние десятилетия, особенно в связи с тем, что все большее число китайских брендов стремятся выйти на международный уровень. В основном, иностранные модели приезжают в Китай из Восточной Европы и Бразилии. Это модели хотят либо заработать быстрые деньги, либо получить некоторый опыт, прежде чем попасть на более престижные рынки индустрии моды, например, в США или в страны Европейского Союза.

Сначала они, как правило, подписывают контракт с "материнским агентством" в своей родной стране, а, приезжая в Китай, работают с местным агентством, которое помогает им найти клиентов. После подписания контракта модели отправляются в Китай по специальным 90-дневным рабочим визам, работают там, а затем возвращаются домой или переезжают в другую страну. По крайней мере, так все должно происходить. Но с 14-летней Владой Дзюбой все произошло иначе. Девочка заболела и умерла в госпитале в Шанхае, причем, согласно первым сообщениям российских средств массовой информации, российская модель была перегружена работой. Чжэн Йи, основатель Esee Model - шанхайского агентства, где работала Влада Дзюба - отрицает заявления о том, что модель работала слишком много часов. По словам Чжэна Йи, модель умерла от истощения.

Согласно трудовому законодательству Китая, в стране действует запрет приема на работу детей в возрасте до 16 лет, за исключением определенных секторов, таких как спорт и сфера культуры, в том числе, модельный бизнес. Для детей в этих отраслях в законодательстве нет четкой регламентации, ограничивающей количество часов работы.

"Так происходит не только в Китае. КНР вряд ли является единственной страной в мире, где привлекаются на работу 14-летние модели. Это глобальное явление. Модельная индустрия глобализировалась, в цене теперь - молодые и целеустремленные модели, - говорит Мара Хвистендаль, написавшая книгу о 22-летней канадской модели Диане О'Брайен, убитой во время ограбления, совершённого во время ее работы в Шанхае. - Это означает, что агентства во всем мире теперь могут привлекать юных подростков. Часто модели далеки от дома и не имеют хорошего агентства, представляющего их интересы. Я говорила с моделями, которые рассказывают совершенно шокирующие истории, в том числе, о том, как они живут по несколько человек в комнате, при этом, переплачивая за такой уровень проживания. Некоторым из них никогда не платили за работу. То, что случилось с О'Брайен было мало похоже на ожидания самой модели. Агентства не уважают ваше время, они могут отвезти вас на кастинги, которые явно устроены не для вас. Они посадят вас в фургон без кондиционера в летнее время. В Шанхае, переносить это довольно сложно".

При этом, она добавила, что условия жизни иностранных моделей чаще всего хуже, чем те, что были обещаны. Питаются эти модели, по ее словам, чаще всего фастфудом из KFC и McDonald's.

Esee Model - агентство, с которым Влада Дзюба работала в Китае - является одним из крупнейших в стране среди тех, где работают иностранцы. По словам главы агентства, их задача состоит в том, чтобы помочь моделям получить работу в Китае. "Взаимоотношения между моделями и агентствами не похожи на связи между работником и работодателем, мы лишь являемся поставщиком клиентов для них, а также берем плату за услуги моделей", - комментирует Чжэн Йи.

Поддерживает своего коллегу и Вэй Инхао, который долгое время работает с ESEE: "Все социальное обеспечение должно обеспечиваться их материнским агентством. Они приезжают в Шанхай на работу, у них всего 90 дней, поэтому наши возможности по обеспечению им условий труда сильно ограничены. Они должны иметь гарантии и защиту от собственного агентства".

Чжэн Йи также указывает на сложность обеспечения контроля над молодежью 24 часа в сутки. "Как модельное агентство, мы можем только попытаться научить их основам безопасности. Но это сложно, потому что мы часто работаем с ними только короткое время. Мы не можем контролировать их 24 часа в сутки. Если бы я запирал их в своей квартире каждую ночь, я бы тоже подвергался критике", - говорит основатель ESEE.

Иностранные модели в Китае часто могут работать в ночных клубах. Как отметила венгерская модель Джулианна Мучи, китайцев не интересует, сколько лет девочкам, которые участвуют в шоу в ночных клубах. Они работают по ночам, хотя им может быть лет пятнадцать. "В Китае существует определенная степень эксплуатации иностранных моделей, поскольку девочки молоды, невинны, и стремятся заработать деньги", - говорит Крис Чан, дизайнер моды и исполнительный директор с многолетним опытом работы в Китае.

После смерти Влады Дзюбы в Esee Model решили ввести запрет на работу с моделями в возрасте до 16 лет. Также они теперь хотят начать следить за состоянием здоровья своих подопечных. По словам Чжэна Йи и Джулианны Мучи, другим вероятным результатом трагедии станет внедрение более строгих правил оформления виз для иностранных моделей. Недавно несколько известных моделей компании Victoria's Secret столкнулись с проблемами в оформлении визы в преддверии шоу лейбла нижнего белья в Шанхае в начале этой недели. Однако, в ближайшей перспективе все же не ожидается особых изменений в регулировании отрасли. Писательница Мара Хвистендаль, напротив, считает, что модельный бизнес в Китае уже созрел для ужесточения на законодательном уровне.