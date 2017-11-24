Перед судом предстанет бывший начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Артема

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского городского округа. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемая организовала сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского городского округа по вопросу введения на территории округа режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

При этом обвиняемая достоверно знала, что обследование сельскохозяйственных земель 5 предприятий на предмет установления фактов гибели урожая ввиду неблагоприятных погодных условий не проводилось по причине отсутствия официальных обращений от указанных предприятий. Однако членам комиссии обвиняемая сообщила недостоверные сведения о якобы проведенных обследованиях полей и гибели урожая.

На основании принятого решения о введении на территории Артемовского городского округа режима чрезвычайной ситуации вынесено соответствующее постановление. Помимо этого, специалисты составили акты об объемах гибели посевов сельскохозяйственных культур и картофеля, а также суммах причиненного указанным предприятиям ущерба.

Соответствующие документы были представлены в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края для последующей передачи в Министерство сельского хозяйства РФ. На основании документов содержащих заведомо ложные сведения департаменту необоснованно выделено свыше 13 млн. рублей для перечисления денежных средств на счета якобы пострадавших сельскохозяйственных предприятий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.