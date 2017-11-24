В Приморье завершились сборы с военными медиками ВВО

Были рассмотрены вопросы, касающиеся повседневной деятельности медицинской службы и проведены занятия по противодействию терроризму
В Приморском крае завершился сбор с начальниками медицинских учреждений, медицинских служб общевойсковых объединений, соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает ЕНВ.
Мероприятие прошло под руководством начальника медицинской службы округа полковника медицинской службы Андрея Леонидова.
В ходе сбора были рассмотрены вопросы, касающиеся повседневной деятельности медицинской службы, организации занятий с начальниками медицинских учреждений по противодействию терроризму.
Участникам мероприятия были показаны практические действия подразделений антитеррора по охране медицинских объектов.
Так же в рамках проведения сбора была проведена армейская научно-практическая конференция с участием ведущих медицинских специалистов по вопросам профилактики и недопущению различных заболеваний.
По завершению сборов состоялось подведение итогов, а также обозначены основные цели и задачи на следующий год.
В будущем году военным медикам предстоит осуществить медицинское обеспечение крупномасштабных учений, проводимых на территории ВВО.