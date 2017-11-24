Развитие российского Дальнего Востока свидетельствует о сближении Китая и РФ

Китай и Россия разделяют пограничную линию в более 4300 км, большая часть которой проходит на Дальнем Востоке. В 2012 году российское правительство определило развитие Дальнего Востока страны в качестве "приоритетной задачи". Какие произошли изменения в регионе за пять лет? Как местные правительства и разные предприятия Китая могут воспользоваться этими переменами? Корреспонденты газеты "Хуанцю шибао" посетили несколько городов на Дальнем Востоке России, сообщает ЕНВ., сообщает ЕНВ.

В сентябре этого года во время участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин отметил, что за прошлые два года дальневосточный регион привлек инвестиции в размере $9 млрд., около 80% которых были вложены китайцами.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сказал: "Дальний Восток является важным носителем российской стратегии на востоке". Завкафедрой мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики Сергей Караганов заявил, что в мышлении современной политической элиты России происходят изменения, они определяют Россию в качестве "евроазиатского государства", считая, что Евразия в будущем станет мировым центром.

В настоящее время Россия создает условия, гарантирующие стремительное развитие Дальнего Востока. Во время поездки корреспондентов газеты "Хуанцю шибао" по региону, некоторые местные чиновники отметили, что "Дальнему Востоку следует развиваться также стремительно, как и Шэньчжэню".

Самой очевидной особенностью нынешнего процесса освоения Дальнего Востока является "внешняя открытость". Например, в 2015 году был подписан закон "О свободном порте Владивосток". С 1 августа этого года, на Дальний Восток России можно въезжать через Владивосток, оформив электронную визу.

В ответ на "дальневосточный призыв" китайское правительство и предприятия показали свою активность. В последние годы предприятия трех китайских северо-восточных провинций и Внутренней Монголии, занятые в инфраструктурном строительстве, обработке энергоресурсов и торговле сельскохозяйственной продукцией, углубили сотрудничество с Дальним Востоком. После автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ ускорится строительство международных транспортных коридоров и трансграничной инфраструктуры в регионе.

Согласно данным, предоставленным Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, за прошлый год на базе территорий опережающего развития и свободного порта Владивостока количество предприятий с китайскими инвестициями увеличилось на 1/3, осуществляется 29 проектов стоимостью $4 млрд., что составляет около 35% от общей доли иностранных инвестиций, которые Дальний Восток привлек за последние три года.

Город Суйфэньхэ является окном провинции Хэйлунцзян во Владивосток. По словам мэра Суйфэньхэ Ван Сичжу, с 2015 года по настоящее время, из Суйфэньхэ во Владивосток было отправлено 80 поездов, 8680 контейнеров. За первые 10 месяцев этого года из Суйфэньхэ было отправлено 55 рейсов сухопутного и морского транспорта, общее количество контейнеров составляет 6410, что в 2.75 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев надеется, что потребление среднего класса Китая предоставит возможности для России. Например, КНР увеличивает импорт российских продуктов питания, что будет способствовать избавлению РФ от энергетической зависимости в экспорте. Важный продовольственный производитель на Дальнем Востоке - Амурская область в год производит 100 тыс. тонн соевых бобов. Губернатор Амурской области Александр Козлов отметил: "Мы производим в больших объемах пшеницу, сою и рапс высокого качества, продукция не содержит трансгенные компоненты. Однако встает вопрос, почему степень принятия на китайском рынке невысокая? Нам самим необходимо задуматься об этом".

Что касается промышленной структуры, взаимодополняемость между Дальним Востоком РФ и Китаем довольно высокая, однако стороны признают, что все еще есть пространство для дальнейшего углубления сотрудничества. Например, как отметил Александр Галушка, можно совершенствовать взаимодействие по сопряжению политических программ, логистическому строительству, информационной связи, узнаваемости бренда и упрощению процедур для скорейшего развития Дальнего Востока.