Фотографы поделились своим видением о лучших местах в Азии

Четыре страны и специальный административный район КНР город Гонконг были выделены ведущими мировыми фотографами и редакцией издания South China Morning Post в качестве лучших мест в Азии для создания великолепных снимков пейзажей, людей, продуктов питания и архитектуры, сообщает ЕНВ.

Азия предлагает невероятные возможности для фотографов со всего мира. Её пейзажи, начиная от высотных городов и заканчивая высокими горами и дикой сельской местностью, а также разнообразие культур, образцов произведений искусства и архитектуры притягивают на континент большое количество путешественников и фотографов, причем, не только профессионалов, но и обычных пользователей Instagram. "В Азии наибольше количество удивительных мест, чем где бы то ни было в мире, - говорит британский пейзажный фотограф Чарли Уэйт. – Фотографии, сделанные здесь, полны уверенности, непредсказуемости и открытий".

Китайское издание South China Morning Post провело опрос среди шести фотографов со всего мира, не раз бывавших в странах Азии. Они составили свой рейтинг азиатских стран, наиболее подходящих для фотографов. Первое место в этом рейтинге заняла Индия. Предпочтение этой стране отдали четверо из шести экспертов-фотографов. Индия стала главной азиатской музой для фотографов благодаря пестрым цветам и невероятному разнообразию. Также экспертами были выделены Мьянма, Япония, Китай и Гонконг.

Индия





В Индии фотографы найдут для себя бесконечные возможности. "Если бы я мог выбрать лишь одно место, чтобы съездить и сфотографироваться, я бы выбрал Индию, - говорит южнокорейский блоггер и фотограф Джуно Ким. – В течение двух месяцев я развивал там свои навыки портретной фотографии. Священный город Варанаси – отличное место для того, чтобы прочувствовать самые характерные религиозные обычаи, особенно при встрече с садху - святыми людьми".

Люди в Индии представляют интерес также для французского фотографа Реана, живущего во Вьетнаме. Он также выделил Варанаси и штат Раджастхан в качестве любимых мест для создания портретной и образной фотографии. "Именно здесь я узнал, как найти подход к людям, прежде чем запечатлеть их. Я понял о важности взаимопонимания, - говорит он, добавляя, что ни одна другая страна не пробуждает в нем таких чувства, как это делает Индия. – Это уникальное место, где простая повседневная жизнь сама по себе необычна для туристов. Это место, где можно просто сидеть и смотреть по сторонам, чтобы увидеть крайности – это либо очень красивые и эстетичные картины, либо совсем наоборот".

"Индия находится на огромном пространстве, но поскольку ее население составляет более миллиарда человек, то многие её регионы переполнены, - говорит фотограф из Сингапура Айк Бенг Чиа. – Мой вам совет: лучше разглядеть одно место подробно и долго, чем посетить множество мест, но сделать это быстро и поверхностно. Проведите несколько дней в нужном месте, и вы будете менее напряжены, у вас будет более глубокое понимание того, где вы находитесь".

Чарли Уэйт любит исследовать и фотографировать разнообразные регионы Индии – от горного Сиккима на севере до южных заводов Кералы. "Многие пейзажисты любят воду, и Керала, с ее лабиринтом рек и каналов, привлекает меня", - отметил он.

Япония





Япония – еще одна страна, которая очаровывает фотографов. Для гонконгского специалиста изобразительного искусства и архитектора Туго Чена Япония – очень важное место. "Япония, вероятно, лучшая страна для того, чтобы играть со светом и тенями, падающих от зданий и предметов внутри помещений, – отмечает он. – Как архитектор, я ценю минималистский дизайн страны и внимание японцев к деталям. Будете ли вы прогуливаться в оживленном городе Токио, изучая современные новшества, или в регионе Кансай – в поисках исторических храмов и музеев Тадао Андо, вы обязательно найдете свои пейзажи".

Для других фотографов японская культура сама по себе обладает неповторимой привлекательностью. "Я ощущаю себя здесь в гармонии, даже если я просто сижу и наблюдаю за ритмом жизни, - говорит тайский фотограф Эккарат Пуньятара. – Я много времени здесь провожу на улице. Я могу сидеть и смотреть на людей, идущих по знаменитым переполненным улицам Токио, целый день".

Гонконг





Эклектичный Гонконг также представляет интерес для фотографов. "Гонконг красочен и великолепно хаотичен; ослепительный город футуристических небоскребов, - описывает бывшую британскую колонию в Китае Айк Бенг Чиа. – Гонконг – это город, в котором никогда не стемнеет. Он всегда наполнен светом. Городской пейзаж Гонконга – это то, что нельзя пропустить, отправляясь в поездку в Азию. Высотная и плотная городская среда – это визитная карточка Гонконга. Город привлекает тысячи фотографов со всего мира. Ночной вид Гонконга всемирно известен, особенно вид со смотровой площадки "Коулун Пик". Это мой любимый вечерний вид, несмотря на то, что я бывал во многих других странах".

Китай





Как и Индия, Китай предлагает огромные возможности для фотографов. "Для фотографов, которые увлечены природными ландшафтами и культурным разнообразием, Китай является лучшей страной в Азии, - говорит Туго Чен, который много путешествовал по всей стране. – В горных районах Тибета, Синьцзяна и Юньнани на западе Китая вы встретите всевозможные удивительные природные ландшафты, в том числе, живописные горы и каньоны. Вдоль южного Китая располагается шикарный длинный берег. В провинциях Фуцзянь и Гуандун вы найдете спокойные морские пейзажи и деревни с аутентичными традициями. Национальная культура в Китае представлена 55 народами, это даст вам полноценный набор портретов людей. Природа и люди в отдаленных уголках страны, вдали от больших городов – это сокровища, которые фотографы не должны обходить".

Мьянма





Мьянма привлекает фотографов со всего мира, в том числе, своими мирными, нетронутыми пейзажами. "Я был в Мьянме несколько раз в разные годы, - говорит Чарли Уэйт. – Там есть множество различных пейзажей для фотографирования, в том числе, знаменитые места вокруг Мандалая, такие как мост У Бейна и храмовая деревня Баган. Озеро Инле, возможно, является лучшим видом для фотографов. Это живописное место невозможно забыть", - подчеркнул британский фотограф.