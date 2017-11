США вводят новые санкции в отношении китайских и северокорейских компаний

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции в отношении ряда северокорейских судоходных и китайских торговых компаний. США стремятся лишить КНДР возможности разрабатывать ядерное оружие. Санкции направлены на снижение доходной части северокорейского бюджета, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

"Санкции включают компании, которые занимаются торговлей с северокорейской стороной, принося ей сотни миллионов долларов, – говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. – Мы также вводим санкции против судоходных и транспортных компаний и их судов, которые осуществляют торговые операции с Северной Кореей".

Среди фирм, на которые распространяются новые санкции, четыре китайские компании, которые имеют обширные коммерческие связи с Северной Кореей. Ранее, власти США провели ряд нормативно-правовых актов, позволяющих применять санкции к иностранным компаниям, ведущим деятельность с Северной Кореей. Как правило, санкции запрещают попавшим под них фирмам привлекать активы США или вести бизнес с американскими партнёрами.

Как отмечается в заявлении главы Минфина США, китайские корпорации "Dandong Kehua Economy & Trade Co Ltd", "Dandong Xianghe Trading Co Ltd", "Dandong Hongda Trade Co Ltd" и "Dandong Dongyuan Industrial Co" на протяжении последних четырех лет наэкспортировали товаров в Северную Корею на сумму около 650 миллионов долларов США, а также осуществили импорт с КНДР в размере более чем $100 млн. Отмечается, что чаще всего эти компании ввозили в КНДР электронику, уголь и железо.

Для властей США деятельность китайских компаний являются "камнем преткновения" для реализации политики экономической изоляции КНДР. Ранее Казначейство США наложило санкции на Морское управление Северной Кореи и министерство транспорта страны, а также на шесть северокорейских судоходных и торговых компаний и 20 отдельных судов, каждое из которых находится в собственности КНДР. Поводом этому послужило получение страной нефти для предприятий оборонного комплекса, что ранее было запрещено санкциями ООН. В рамках этого, ограничениям была подвернута китайская компания "Korea Kumbyol Rye Song Gang", осуществившая экспорт нефти в КНДР. Также санкциям была подвергнута компания, которая осуществляла перевоз трудовых мигрантов из КНДР в Китай, Россию, Камбоджу и Польшу.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил Северную Корею страной, спонсирующей терроризм. Он пообещал организовать кампанию по мощному давлению на страну путём санкций. Редакция газеты правящей партии Северной Кореи "Нодон Синмун" назвала Трампа "отвратительным преступником", который оскорбил достоинство высшего руководства страны и ее социалистической системы во время своего недавнего визита в Южную Корею.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон накануне признал перерыв в ядерных испытаниях в КНДР. Он добавил, что всё ещё есть надежда на дипломатическое решение проблем. По поводу ужесточения санкций он сказал: "Всё будет только ухудшаться, пока власти КНДР не придут и не поговорят".