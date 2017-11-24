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Общество

23 ноября 2017, 12:20
В России могут появиться вагоны для курящих

В России могут появиться вагоны для курящих

Места в них будут дороже, чем в обычных вагонах

В Госдуме предложили ввести специальные вагоны для курильщиков в поездах дальнего следования. Билеты в такие вагоны предлагается продавать по более высокой цене, чем в остальном составе, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Сейчас в поездах дальнего следования антитабачный закон соблюдается далеко не всегда. Любители  подымить прячутся от проводников в тамбурах и туалетах, либо во время остановок выбегают на перрон и курят там — пропагандируя свою пагубную привычку. "В российских поездах дальнего следования можно сделать специализированные вагоны для курящих, билеты на которые следовало бы продавать по коммерческой цене. Где эти пассажиры будут ездить и курить, не нарушая комфорт некурящих людей", — рассказал член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. По его словам, если курильщики готовы платить больше ради своего комфорта, то не нужно им в этом отказывать. "Пускай РЖД покупает и прицепляет специальные вагоны, где курильщики не будут мешать остальным людям, потому что нужно в первую очередь думать о тех, кто не курит", — пояснил депутат.

В федеральной пассажирской компании сообщили, что в соответствии с действующим законодательством курение в поездах дальнего следования запрещено, и компания соблюдает установленные государством правила, а также требует этого от своих пассажиров.

Советник генерального директора АО "ФПК" Олег Михайлов пояснил, что специалисты компании проанализировали все действующие маршруты и установили, что 84 процента поездов делают остановки не реже чем каждые два часа, 12 процентов поездов — раз в 4 часа. Вместе с тем, курение в тамбурах либо создание отдельных вагонов для курящих не предусмотрено, при этом, курение не запрещено на платформах дальнего следования. "Но лучше бросать курить, а не создавать условия для желающих навредить своему здоровью и здоровью окружающих", — сказал Михайлов.

Напомним, что антитабачный закон вступил в силу летом 2013 года. С этого момента были закрыты курилки в аэропортах и на вокзалах. Год спустя список запрещённых для курения мест пополнился ресторанами и кафе. Сегодня в Госдуме проводятся Дни РЖД и нельзя исключать, что кто-нибудь из депутатов вновь поднимет тему курения в разговоре с руководством компании.

Ранее руководство столичного аэропорта Шереметьево предлагало Общественной палате вернуть "курилки" в здания аэровокзала. Согласно предложению аэропорта, запрет на курение малоэффективен, потому что люди продолжают курить в туалетах. Начальник центра общественных связей аэровокзала Анна Захаренкова тогда отметила, что международный авторитет аэропорта снизится, если будут поступать негативные отзывы от пассажиров со всего мира. В ноябре 2017 года член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий установку специализированных комнат для курения в российских аэропортах. Как рассказал депутат, его инициатива направлена, в первую очередь, на заботу о комфорте некурящих пассажиров. "Аэропорт — это стерильная зона, когда после прохождения паспортного контроля некуда деться. Поэтому курящие пассажиры вынуждены идти в общественные туалеты, чтобы покурить. А это, в свою очередь, мешает тем, кто не курит", — сказал Боярский.

Метки: ж/д, запрет, инициатива, курение, РЖД

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