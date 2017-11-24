Правительство России ввело новый тип въездной визы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России появится новый вид визы - виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России. Документ разместили на сайте правительства, сообщает ЕНВ.

Эта виза будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России.

При этом она может быть только однократной.

Изменения внесли в соответствии с федеральным законом от седьмого июня, где прописаны новые нормы для граждан других стран, получивших разрешение на временное проживание в России.

Кроме того, вместе с выдачей такого разрешения в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица - на весь срок действия разрешения.