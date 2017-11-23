"Аврора" увеличит частоту полётов из Владивостока в Токио

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", в зимний период увеличивает частоту регулярных полётов из Владивостока в Токио (а/п Нарита) до трёх раз в неделю, сообщает ЕНВ.

Полёты с увеличенной частотой по данному направлению будут выполняться с 12 декабря 2017 года до 23 марта 2018 года на комфортабельных Bombardier Q400. Минимальный тариф без учета сборов (в одну сторону): без багажа - от 7200 рублей, с одним багажным местом до 23-х кг - от 8450 рублей.

Вылет из Владивостока по понедельникам и средам - 07:55 с прибытием в аэропорт Нарита в 09:25, обратный рейс во Владивосток - 10:15. Вылет из Владивостока по пятницам - 11:00 с прибытием в аэропорт Нарита в 12:30, обратный рейс во Владивосток - 13:20.

Обслуживают направление современные комфортабельные воздушные суда Bombardier Q400. На борту канадского лайнера пассажирам предлагаются прохладительные напитки. Также в полёте действует услуга SKY BISTRO - услуга платного питания, позволяющая пассажирам приобрести разнообразные сэндвичи и снэки.