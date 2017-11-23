Учебный центр по подготовке кадров алмазогранильной отрасли откроют в ДВФУ

Учебный центр по подготовке кадров для алмазогранильной отрасли Дальнего Востока откроют на базе ДВФУ, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Модель центра по подготовке кадров для алмазной отрасли Дальнего Востока, разработанная Агентством совместно с колледжем предпринимательства №11 и компанией KGK, открывшей в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке алмазов, предполагает два параллельных процесса: обучение специалистов по краткосрочным программам на базе колледжа в Москве и подготовку площадки во Владивостоке, отметил руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке Роман Дяблов.

Учебный центр откроют на базе лабораторного корпуса Дальневосточного федерального университета, который обладает всей необходимой материально-технической базой для организации учебного процесса. Как отметил руководитель Центра алмазных технологий и геммологии колледжа № 11 города Москвы Алексей Панкратов, площадка практически готова, осталось адаптировать ее под специфические требования ограночного процесса.

"Учебно-производственные помещения должны быть оборудованы соответствующей системой охраны и сигнализации, армированным хранилищем для алмазного сырья, специальной системой вентиляции и климат-контролем, наливными полами зеленого цвета - именно на таком фоне лучше всего бликует камень. Также необходимо установить в будущем центре специальное оборудование для огранки и оценки алмазного сырья", - подчеркнул Алексей Панкратов.

Параллельно будут лицензироваться новые для дальневосточного региона образовательные программы по специальностям "огранщик алмазов в бриллианты" и "технология обработки алмазов", отметил руководитель представительства Агентства во Владивостоке.

"АРЧК ДВ имеет большой опыт в этом вопросе, Агентством создана новая технология разработки учебных программ для работодателей, позволяющую в сжатые сроки подготовить нужные кадры для дальневосточных инвесторов. Так, учебная программа по подготовке кадров для Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината была подготовлена и лицензирована всего за 4 месяца", - акцентировал Роман Дяблов.

Преподаватели будущего центра должны будут пройти курсы повышения квалификации в Центре алмазных технологий и геммологии, кроме того, потребуется привлечение опытных технологов с большим стажем работы на производстве, добавил он.

Созданная база позволит готовить специалистов не только для KGK, но и других инвесторов, планирующих открыть производства в Свободном порту Владивосток. А учебный центр в перспективе может стать не только кузницей кадров, но и импульсом к развитию алмазообрабатывающей отрасли региона, считает директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил Сивцев.

"Совместно с Центром алмазных технологий и геммологии колледжа № 11 мы проработали все технические моменты, благодаря чему эту площадку в дальнейшем можно будет использовать не только для учебного процесса по подготовке кадров для алмазной отрасли, но и проводить исследования в области использования природных и синтетических алмазов в промышленности, медицине, и других отраслях экономики", - добавил директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ.

По мнению Алексея Панкратова, на Дальнем Востоке все предпосылки для развития направления обработки синтетических алмазов, что позволит завести в регион еще один наукоемкий и высокотехнологичный кластер.

"Создание на базе центра подготовки кадров центра компетенций в области обработки алмазного сырья, развитие дополнительных направлений, в том числе по работе с инвесторами, позволит привлечь в дальневосточный регион крупнейших мировых игроков алмазной отрасли", - уверен эксперт.

Отметим, врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что сегодня всё больше инвесторов проявляют интерес к алмазообрабатывающей отрасли в Приморье. Создание в регионе центра алмазных компетенций необходимо для реализации проектов в этой сфере.

"Сейчас только для первого из проектов – компании индийского инвестора – требуются сто сотрудников. Мы заинтересованы в том, чтобы рабочие места получили наши приморские специалисты. Второй этап предполагает создание более 250 рабочих мест. Их также должны занять жители края", - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава региона отметил, что новая специальность - это прекрасная возможность для приморцев получить современное, а главное востребованное образование. Сейчас таких специалистов готовят в Москве, а в Приморье обучающий центр будет создан на площадке ДВФУ, ведь у университета уже есть необходимая база для обучения и переподготовки.

"Алмазное сырьё применяется и в других отраслях – в обрабатывающей промышленности, тяжёлом машиностроении, медицине, нефтедобывающей сфере. Найти работу по специальности для выпускников не составит труда. Как в рамках заявленных проектов, так и на других приморских предприятиях"- подчеркнул врио Губернатора Приморья.