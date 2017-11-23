Декабрьская афиша Мариинки: Прима Бостонского балета, дирижёры из Швейцарии и Сингапура

Декабрьская афиша Приморской сцены Мариинского театра представляет насыщенную симфоническую программу, выступление прима-балерины Бостонского балета Мисы Куранаги (Япония), а также лучшие спектакли русского и европейского классического наследия, сообщает ЕНВ.

Главной приглашённой исполнительницей месяца стала Миса Куранага (Япония) - прима Бостонского балета, лауреат многочисленных премий и наград, включая Золотые медали IX Московского международного конкурса артистов балета (младшая группа, 2001) и международного конкурса артистов балета США (2006). Она исполнит главную партию в балете Адольфа Адана "Жизель" (2 декабря).

Вместе с симфоническим оркестром Приморской сцены выступят приглашённые дирижёры Миша Дамев из Швейцарии (13 декабря) и Даррелл Анг из Сингапура (27 декабря). Насыщенную симфоническую афишу дополнят новогодние гала-концерты под управлением главного дирижёра театра Павла Смелкова, которые пройдут в Большом зале Приморской сцены (24 декабря), во Всероссийском детском центре "Океан" (20 декабря), в Дальневосточном федеральном университете (22 декабря) и в Доме офицеров Российской армии в Уссурийске (23 декабря). Камерный репертуар декабря в Малом зале Приморской сцены включает Вечер инструментальной музыки (2 декабря).

Серия выступлений балетной труппы Приморской сцены, накануне с успехом завершившей гастроли в Сеуле (Южная Корея), в декабре включает балеты мирового наследия "Корсар" Адольфа Адана (7 декабря), балет-феерию "Спящая красавица" (10 декабря в 14:00 и 19:00) и "Лебединое озеро" (15 декабря) Петра Чайковского в легендарной постановке Мариинского театра. К 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского труппа представит вечер старинной и современной хореографии, центральное место в котором занимает один из самых известных балетов композитора "Жар-птица" (17 декабря).

Оперной премьерой декабря станет постановка Красноярского хорового ансамбля "Тебе поемъ" - "Боярыня Морозова" Родиона Щедрина, приуроченная к 85-летнему юбилею композитора. Спектакль является пока единственным сценическим воплощением этой русской хоровой оперы.

Откроют афишу месяца полюбившиеся приморской публике изысканные оперные постановки: "Евгений Онегин" Петра Чайковского (1 декабря), "Тоска" Джакомо Пуччини (3 декабря). В продолжение репертуара публике будут представлены одни из самых известных спектаклей мирового репертуара: "Риголетто" Джузеппе Верди (8 декабря) и "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова (9 декабря), "Любовь к трём апельсинам" Сергея Прокофьева (14 декабря). Центральным событием оперной афиши станут показы праздничной оперы "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова (21, 26 и 28 декабря, 5, 6, 7 января).

Кульминацией новогодней афиши станет сказочный, праздничный балет-феерия Петра Чайковского "Щелкунчик" (22, 23, 24, 29, 30 и 31 декабря, 2, 3, 4 января).