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Экономика

22 ноября 2017, 17:50
В Москве с 8 по 16 декабря пройдут "Дни Дальнего Востока"

В Москве с 8 по 16 декабря пройдут "Дни Дальнего Востока"

Участники смогут узнать о программе "Дальневосточный гектар", а также попробовать Приморский мёд и продукцию "Приморского кондитера"

"Дни Дальнего Востока в Москве" пройдут в столице России с 8 по 16 декабря этого года. По предварительным данным, на сессиях расскажут о программе "Дальневосточный гектар" и вакансиях, которые необходимы для растущей экономики региона, сообщает ЕНВ.

"Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины. Поэтому выбрали те темы, которые на наш взгляд полезны. Прежде всего, это ярмарка вакансий. Мы строим более 900 предприятий. Для работы на них нужны будут люди со всей страны. Это тысячи вакансий", - комментирует полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Также он отметил, что отдельно для Приморского края необходимы кадры для судостроительного комплекса "Звезда".

Участники Дней Дальнего Востока смогут попробовать приморский мед, дикоросы и уникальную продукцию "Приморского кондитера". Всех желающих приморские ремесленники научат расписывать посуду и помогут освоить технику резьбы по дереву. Здесь же будут представлены работы местных умельцев, изображающие представителей народов Дальнего Востока.

Также будут обсуждаться вопросы программы "дальневосточный гектар". Инвесторам будут показаны конкурентные преимущества региона, который является центром стран Северо-Восточной Азии. Основная цель - донести информацию о том, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно.

В рамках деловой программы мероприятия состоятся несколько сессий, в том числе, международного дискуссионного клуба "Валдай" "Поворот России на Восток: следующее десятилетие". Главы федеральных министерств социального блока расскажут о мерах, которые должны обеспечить к 2025 году рост показателей социального развития дальневосточных регионов. Участники деловой программы также обсудят комплексное развитие территорий Дальнего Востока во время сессии "Новый подход к комплексному развитию территорий на Дальнем Востоке: как это будет работать?".

В нескольких вузах Москвы пройдут открытые лекции о Дальнем Востоке, а инвесторы, успешно реализующие здесь свои проекты, расскажут, как начать и вести бизнес на Дальнем Востоке. Запланирована презентация инвестиционных возможностей Дальнего Востока и территорий опережающего развития.

Метки: дальневосточный гектар, Дни Дальнего Востока, Москва

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