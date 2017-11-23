Китай и Южная Корея начинают восстанавливать связи

Две страны, Китай и Южная Корея, сейчас усиленно пытаются снизить градус напряжённости, связанный с установкой противоракетного комплекса США в Республике Корея. Между тем, проблема с функционированием системы THAAD в Южной Корее актуальна уже около года, сообщает ЕНВ.

После того, как Южная Корея закупила американский противоракетный комплекс, отношения с Китаем достигли исторического минимума с момента установления дипломатических отношений между этими странами 25 лет назад. Это повлияло и на отток китайских туристов из Южной Кореи, количество которых снизилось до минимальных значений.

"Китайцы высоко ценят ход южнокорейского правительства по улучшению отношений с КНР, объявив о своих планах не делать трех вещей", - отмечает китайский аналитик Сюй Цзинбо, имея в виду обещания руководства Южной Кореи, сделанные в адрес Китая. Южнокорейские дипломаты заявили, что их сторона не будет размещать дополнительные установки противоракетного комплекса, входить в трёхсторонний союз с США и Японией, а также не присоединяться к системам противоракетной обороны под руководством США.

"По мере того, как истерия по поводу американского противоракетного комплекса пойдет к концу, Республика Корея и Китай восстановят свои отношения, а китайские туристы вернутся на полуостров", - отметил Сюй Цзинбо.

"Я думаю, что до сих пор освещение темы установки системы американских ПРО в средствах массовой информации было несколько преувеличено, - говорит известный китайский блоггер Ян Лишан. – Но даже в условиях этой истерии, китайские зрители по-прежнему любили смотреть корейские фильмы, а туристы из Китая всё равно посещали Южную Корею", - сказал он.

Развёртывание средств противоракетной обороны нанесло определённый ущерб южнокорейской туристической индустрии, которая во многом зависит от путешественников из Китая, а также деятельности корейских турфирм, работающих в Китае. Охлаждение отношений также привело к частичному прекращению правительственных и частных обменов.

Соглашение от 31 октября улучшило отношения между двумя странами. Главы государств Мун Джэин и Си Цзиньпин провели 11 ноября встречу на высшем уровне во Вьетнаме в Дананге в кулуарах регионального форума и подтвердили свое желание к скорейшему восстановлению двусторонних отношений. Именно тогда Мун Джэин принял решение посетить Китай в декабре.

Некоторые туристические агентства в Китае недавно начали снова продавать групповые туры в Южную Корею. Таким образом, похоже заканчивается запрет Китая на продажу групповых туров в Корею, введенных в марте в разгар конфронтации между двумя странами. Тогда многие южнокорейские фирмы оказались в непростом положении.

Например, фирма Lotte Mart закрыла 87 из 112 своих дисконтных магазинов и супермаркетов в Китае после того, как правительство КНР наложило санкции на её материнскую компанию Lotte Group.

Как отмечают представители турфирм, китайские групповые туры в Корею могут возобновиться в прежнем объёме после февраля следующего года, то есть после восточного Нового года.