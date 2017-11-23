Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

22 ноября 2017, 17:30
Китай и Южная Корея начинают восстанавливать связи

Китай и Южная Корея начинают восстанавливать связи

Ранее южнокорейское правительство пошло на уступки

Две страны, Китай и Южная Корея, сейчас усиленно пытаются снизить градус напряжённости, связанный с установкой противоракетного комплекса США в Республике Корея. Между тем, проблема с функционированием системы THAAD в Южной Корее актуальна уже около года, сообщает ЕНВ.

После того, как Южная Корея закупила американский противоракетный комплекс, отношения с Китаем достигли исторического минимума с момента установления дипломатических отношений между этими странами 25 лет назад. Это повлияло и на отток китайских туристов из Южной Кореи, количество которых снизилось до минимальных значений.

"Китайцы высоко ценят ход южнокорейского правительства по улучшению отношений с КНР, объявив о своих планах не делать трех вещей", - отмечает китайский аналитик Сюй Цзинбо, имея в виду обещания руководства Южной Кореи, сделанные в адрес Китая. Южнокорейские дипломаты заявили, что их сторона не будет размещать дополнительные установки противоракетного комплекса, входить в трёхсторонний союз с США и Японией, а также не присоединяться к системам противоракетной обороны под руководством США.

"По мере того, как истерия по поводу американского противоракетного комплекса пойдет к концу, Республика Корея и Китай восстановят свои отношения, а китайские туристы вернутся на полуостров", - отметил Сюй Цзинбо.

"Я думаю, что до сих пор освещение темы установки системы американских ПРО в средствах массовой информации было несколько преувеличено, - говорит известный китайский блоггер Ян Лишан. – Но даже в условиях этой истерии, китайские зрители по-прежнему любили смотреть корейские фильмы, а туристы из Китая всё равно посещали Южную Корею", - сказал он.

Развёртывание средств противоракетной обороны нанесло определённый ущерб южнокорейской туристической индустрии, которая во многом зависит от путешественников из Китая, а также деятельности корейских турфирм, работающих в Китае. Охлаждение отношений также привело к частичному прекращению правительственных и частных обменов.

Соглашение от 31 октября улучшило отношения между двумя странами. Главы государств Мун Джэин и Си Цзиньпин провели 11 ноября встречу на высшем уровне во Вьетнаме в Дананге в кулуарах регионального форума и подтвердили свое желание к скорейшему восстановлению двусторонних отношений. Именно тогда Мун Джэин принял решение посетить Китай в декабре.

Некоторые туристические агентства в Китае недавно начали снова продавать групповые туры в Южную Корею. Таким образом, похоже заканчивается запрет Китая на продажу групповых туров в Корею, введенных в марте в разгар конфронтации между двумя странами. Тогда многие южнокорейские фирмы оказались в непростом положении.

Например, фирма Lotte Mart закрыла 87 из 112 своих дисконтных магазинов и супермаркетов в Китае после того, как правительство КНР наложило санкции на её материнскую компанию Lotte Group.

Как отмечают представители турфирм, китайские групповые туры в Корею могут возобновиться в прежнем объёме после февраля следующего года, то есть после восточного Нового года.

Метки: Китай, Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

США вводят новые санкции в отношении китайских и северокорейских компанийСША вводят новые санкции в отношении китайских и северокорейских компаний
сегодня, 14:00
Новые санкции были наложены после того, как США вернули Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм
В Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупеВ Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупе
20 ноября 2017, 22:00
Доктор Харбинского медицинского университета Жэнь Сяопин назвал это этапом подготовки к первой в мире трансплантации головы на живом человеке
В Китае автомобили на новых источниках энергии получат специальные номераВ Китае автомобили на новых источниках энергии получат специальные номера
20 ноября 2017, 17:30
В некоторых китайских городах владельцы электромобилей могут парковаться бесплатно

Последние новости

В России могут появиться вагоны для курящихВ России могут появиться вагоны для курящих
сегодня, 12:20
Места в них будут дороже, чем в обычных вагонах
Правительство России ввело новый тип въездной визыПравительство России ввело новый тип въездной визы
сегодня, 11:40
Виза может быть только однократной
"Аврора" увеличит частоту полётов из Владивостока в Токио"Аврора" увеличит частоту полётов из Владивостока в Токио
сегодня, 10:40
Полёты с увеличенной частотой выполняются с 12 декабря 2017 года до 23 марта 2018 года

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 3
14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1
16.11.2017 13:40
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке 1
17.11.2017 12:30
Андрей Тарасенко назначил Валентина Дубинина вице-губернатором по сельскому хозяйству 1
20.11.2017 16:10
В Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+