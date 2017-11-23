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Общество

22 ноября 2017, 16:50
Жители Владивостока могут бесплатно пройти обучение на водителя трамвая и троллейбуса

Жители Владивостока могут бесплатно пройти обучение на водителя трамвая и троллейбуса

После прохождения одного из курсов выпускникам гарантируется трудоустройство, а иногородним - общежитие

ОАО "Электрический транспорт" объявляет набор на курсы "Водитель троллейбуса" и "Водитель трамвая". Обучение бесплатное с последующим трудоустройством. А иногородним после трудоустройства предоставляется общежитие, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

На официальном сайте Администрации края приведен телефон, куда следует обращаться всем желающим получить работу водителя троллейбуса или трамвая: 263-97-51. Также можно обратиться в отдел кадров, расположенный по адресу ул. Борисенко, 44. На сегодняшний день в городе работают 26 водителей трамвая и 17 водителей троллейбуса. С самого раннего утра они выводят транспорт на линию, чтобы доставить людей на работу, на учебу, своим нелегким трудом обеспечивают перевозку.

Известно, что история старейшего на Дальнем Востоке предприятия "Электрический транспорт" начинается в 1912 году с пуска первого трамвая во Владивостоке. Долгие годы трамвай был самым массовым и востребованным транспортом общественного пользования. Им перевозилось 80% горожан по четырем маршрутам. Сейчас городской трамвай перевозит до 5 миллионов пассажиров в год по единственному маршруту № 6 общей протяженностью 11,6 км.

29 января 1965 года в городе Владивостоке начал свою работу безрельсовый электротранспорт  троллейбус. 15 новых троллейбусов, прибывших с завода Саратовской области, курсировали по первому троллейбусному маршруту города. В 70-х - 80-х годах количество троллейбусных маршрутов значительно выросло. Сейчас троллейбус готов доставить пассажиров с самого раннего утра до позднего вечера по двум маршрутам города.

Метки: трамвай, троллейбус

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