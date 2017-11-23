Правительство Японии соберется 1 декабря для обсуждения даты отречения императора

В июне был принят закон, позволяющий 83-летнему императору уйти в отставку и передать престол своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Правительство должно принять решение о дате отречения, сообщает ЕНВ.

"Варианты того, когда должно произойти отречение, будут обсуждаться на заседании правительство 1 декабря",- сказал на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. По словам источников японского издания The Japantimes в праительстве, среди возможных дат, которые бы завершили Эпоху Хэйсэй, называется 30 апреля 2019 года. Однако, существует версия, что отречение может официально вступить в силу месяцем ранее.

На заседании правительства 1 декабря примут участие 10 официальных лиц, в том числе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главы обеих палат парламента, председатель Верховного суда, глава Императорского агентства по делам семьи и два члена семьи императора. Ёсихидэ Суга добавил, что результаты обсуждения будут объявлены вскоре после 1 декабря. Он отметил, что сроки опубликования названия уже новой эпохи будут установлены с учетом возможного воздействия на жизнь людей в стране. В современной Японии есть традиция посвящать эпохи в честь своих императоров.

Например, нынешняя эпоха, начавшаяся в 1989 году, называется Эпохой Хэйсэй.

По словам источников, правительство склоняется к тому, чтобы установить дату отречения императора на 31 марта 2019 года. Но, поскольку в марте 2019 года будет проводиться единый день голосования в местные органы власти, предлагается эту дату перенести на 30 апреля.

Напомним, что в августе 2016 года император выразил свое желание отречься от престола, сославшись на свой преклонный возраст. Это отречение может стать первым в истории Японии за два столетия.