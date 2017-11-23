В Приморье может появится текстильная фабрика

Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко провел переговоры с представителями делегации Турецкой Республики в среду, 22 ноября. Участники встречи обсудили вопрос открытия в Приморье фабрики по производству текстиля, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК

"Мы готовы работать как российская компания, быть налогоплательщиками в Приморском крае, создавать здесь рабочие места. Готовы наладить взаимодействие с властью и открыть здесь производство. Владивосток с точки зрения расположения идеален, тем более, что это еще и порт. Планируем не только край обслуживать, но и поставлять продукцию в другие регионы России. Настрой и желание есть. Самое главное - объединить усилия", - сказал представитель крупнейшего в Турции текстильного комбината Селсук Сенсер.

Александр Костенко отметил, что когда-то в Приморье работали девять фабрик, сегодня нет ни одной, поэтому регион заинтересован в открытии такого производства.

"Открытие предприятия, которое бы развивало здесь новое производство, работало в рамках закона, создавало новые рабочие места, приветствуем", – подчеркнул он.

Селсук Сенсер отметил, что для его компании, как и для любого инвестора, важна гарантия поддержки власти и оправданность инвестиций.

Первый вице-губернатор и директор краевого Инвестиционного агентства Антон Родионов рассказали о мерах поддержки, которыми сможет воспользоваться инвестор, открывающий производство в Приморье.

"Сегодня у нас действуют два новых экономических режима, которые гарантируют целый ряд льгот и преференций для бизнеса. Это Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. Они подразумевают освобождение от налога на имущество, от налога на прибыль, что особенно значимо для ведения текстильного производства, -существенное снижение налога на фонд оплаты труда. Налоговые льготы, которые предоставляют СПВ и ТОР, в основном одинаковые. Основная разница в том, что, если компания будет работать в Свободном порту, объекты инфраструктуры будет строить сама, либо приобретать уже существующие. В тоже время можно рассмотреть ТОР “Надеждинская”, где создается вся необходимая инфраструктура за счет государства, останется только возвести здание", - обозначил руководитель Инвестагентства.

Отмечено также, что резиденты СПВ и ТОР могут воспользоваться режимом свободной таможенной зоны.

Стороны договорились, что представители турецкой компании приедут в Приморье, чтобы изучить конъюнктуру рынка и подготовить техническое задание. Представители края, в свою очередь, выразили готовность помочь инвестору в выборе удобной площадки для реализации проекта.

Напомним, бизнесмены из Турецкой Республики прибыли в Приморский край по приглашению врио Губернатора Андрей Тарасенко для оценки инвестиционного потенциала региона. Вчера делегаты уже провели переговоры с вице-губернатором по вопросам строительства, а также посетили строящиеся гостиницы на Корабельной набережной и мысе Бурный во Владивостоке.