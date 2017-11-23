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Экономика

22 ноября 2017, 13:30
Управляющим ТОР в ДФО компаниям запретили покупать на субсидии иностранную валюту

Управляющим ТОР в ДФО компаниям запретили покупать на субсидии иностранную валюту

Исключением может станет, необходимость закупить высокотехнологичное импортное оборудование, сырьё и комплектующие изделия

Компаниям, управляющим территориями опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе, запрещено за счёт субсидий приобретать иностранную валюту. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 22 ноября, сообщает ЕНВ.

Согласно документу, исключением станут случаи, оговорённые валютным законодательством, когда организациям необходимо закупить высокотехнологичное импортное оборудование, сырьё и комплектующие изделия. Норма не распространяется также на операции, связанные с достижением целей предоставления субсидии.

Вместе с тем постановлением было уточнено содержание соглашения, заключаемого управляющей компанией с Минвостокразвития. Теперь средства организациям предоставляются для достижения показателей госпрограммы "Социально-экономическое развития Дальнего Востока и Байкальского региона" посредством выполнения показателей, которые устанавливаются договорам. При этом при заключении соглашения от компании потребуется справка, подтверждающая, что юрлицо не является иностранным и не получает средства из федерального бюджета на аналогичные цели.

Метки: ТОР

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