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В мире

22 ноября 2017, 15:00
Сун Тао посещает школу Пхеньяне

Спецпосланник председателя КНР не смог встретиться с лидером Северной Кореи

Это был первый визит высокопоставленного китайского чиновника с 2015 года

В понедельник специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина вернулся в Китай после 4-дневного визита в Пхеньян, сообщает ЕНВ.

Государственные СМИ Китая сообщают, что глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао провел встречи с представителями ближайшего окружения северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако не упоминается о встрече Сун Тао с самим Кимом.

Северокорейские СМИ также не сообщают о встрече. Газета "Нодон Синмун" во вторник упомянула лишь о возвращении спецпосланника в Китай.

Исходя из того, что в государственных СМИ двух стран нет сообщений о встрече, можно с высокой степенью уверенности предположить, что она не состоялась.

Кроме того, Северная Корея пока не отреагировала на решение правительства США повторно внести страну в список государств, поддерживающих терроризм.

Метки: Китай, Северная Корея

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