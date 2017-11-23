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В мире

22 ноября 2017, 12:50
Президент Зимбабве Роберт Мугабе уходит в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе уходит в отставку

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявлил, что президент страны Роберт Мугабе подал в отставку

По словам председателя зимбабвийского парламента, Роберт Мугабе подал заявление об отставке во вторник. Законодатели начали процедуру по отстранению президента от должности, сообщает ЕНВ.

На прошлой неделе Мугабе с момента фактического переворота находился под домашним арестом. Роберт Мугабе правил страной на юге Африки в течение почти четырех десятилетий с момента получения Зимбабве независимости.

Ранее 93-летний лидер планировал передать власть своей жене Грейс, которая на 41 год моложе его. Однако, та крайне непопулярна в народе из-за её светского образа жизни.

Напомним, призывы к отставке Роберта Мугабе усилились после масштабных протестов, прошедших на прошлой неделе против его администрации. Некоторые военнослужащие и члены правящей партии пытались убедить президента добровольно уйти в отставку, чтобы Роберт Мугабе смог сохранить историческое имя освободителя страны.

Метки: Зимбабве, отставка

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