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22 ноября 2017, 12:40
В Приморье подвели итоги II сезона международного литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса"
Медаль победителям конкурс (лицевая сторона)
Медаль победителям конкурс (обратная сторона)
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В Приморье подвели итоги II сезона международного литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса"

Среди 15 победителей и призеров международного конкурса сказок и детских рассказов оказался и приморский автор

Организаторы конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" подвели итоги международного литературного проекта. С 15 августа по 1 октября русскоязычные авторы со всего мира направляли работы на конкурс сказок. В течение последующего месяца компетентное жюри проекта определяло победителей и призеров второго сезона конкурса, сообщает ЕНВ.

Конкурс сказок и детский рассказов "Сказки волшебного лотоса" стартовал 15 августа. Прием произведений в пять номинаций продолжался до 1 октября 2017 года. Свои работы прислали представители 77 субъектов РФ и 16 стран мира, включая Россию, Украину, Белоруссию, Молдову, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Великобританию, Данию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таиланд, Канаду и США. Всего на конкурс было прислано более 1850 авторских произведений.

По окончанию приема работ, в течение месяца совет жюри проводил отбор произведений по критериям смысловой части сюжета, актуальности тематики, мастерства и грамотности участников, использованию литературных приемов и средств, оригинальности и чувствительности самих произведений. По словам организаторов проекта, центральным критерием определения победителей конкурса стало наличие ценностных посылов в произведениях, что, в принципе, характеризует жанр сказок. Именно сказки формируют личность ребенка, учат морали и высмеивают нехорошие поступки.

В результате, члены жюри отобрали 15 финалистов, которые заняли призовые места в 5 номинациях конкурса. Географию победителей и призеров составили следующие регионы страны: г. Москва, Московская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская области, Краснодарский и Приморский края. Приморский автор, пресс-секретарь национального парка "Земля леопарда" Мария Окулова заняла третье место в номинации "Волшебный эликсир". В основу ее сюжета об истории любви двух лебедей легли реальные факты, имевшие место в крае пять лет назад.

Есть среди призеров проекта и литераторы, становившиеся финалистами первого сезона конкурса "Сказки волшебного лотоса", проходившего в 2015 году, объявленного ранее Годом литературы в России. Речь идет о писателях Юлии Ивановой (Ленинградская область) и Евгении Усовиче (Ростовская область), занявших призовые места в номинациях "В дружбе - правда" и "Волшебный эликсир" соответственно.

Среди финалистов конкурса есть и авторы, сумевшие занять несколько призовых мест в проекте. Так, писатель и экономист из Москвы, кандидат экономических наук Татьяна Попова стала победителем в номинациях "В дружбе - правда" и "Народная мудрость", а библиотекарь из донского хутора в Ростовской области Оксана Силаева заняла 1 и 3 места в номинации "Широка страна моя родная". Это стало возможным благодаря тому, что участники конкурса могли отправлять до двух произведений в каждую из пяти номинаций. Победители "Сказок волшебного лотоса-2017" получат оригинальные медали с символикой проекта, выполненные из серебра. Кроме того, победители и призеры конкурса получат от организаторов и спонсоров проекта и другие ценные призы.

Представляем перечень победителей и призеров II сезона конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса":

Номинация "Волшебный эликсир" - рассказы в жанре "фэнтези", мистические сюжеты:

  1. место - Згурская Екатерина Олеговна, Московская область, г. Мытищи, "Украденные сны";
  2. место - Усович Евгений Валентинович, Ростовская область, г. Аксай, "Кузнец Варлам";
  3. место - Окулова Мария Аркадьевна, Приморский край, г. Владивосток, "Лебединая верность".

Номинация "В дружбе - правда" - сказки и рассказы о дружбе:

  1. место - Попова Татьяна Львовна, г. Москва, "Михайлушка";
  2. место - Максименко Лилия Алексеевна, г. Ростов-на-Дону, "Тайны старой баржи";
  3. место - Иванова Юлия Николаевна, Ленинградская область, г. Тихвин, "Большая драка".

Номинация "Широка страна моя родная"- сказки, рассказы, былины о богатырях и их подвигах, патриотические сказки или рассказы о Родине:

  1. место - Силаева Оксана Петровна, Ростовская область, Орловский район, х. Токмацкий, "Волшебный цветок"";
  2. место - Лёвин Сергей Александрович, Краснодарский край, г. Анапа, "Бессмертный";
  3. место - Силаева Оксана Петровна, Ростовская область, Орловский район, х. Токмацкий, "Рядовой Муся".

Номинация "Народная мудрость" - поучительные сказки или рассказы по мотивам русских народных пословиц и поговорок:

  1. место - Попова Татьяна Львовна, г. Москва, "Всем сёстрам по серьгам";
  2. место - Попова Татьяна Львовна, г. Москва, "Не знаешь, где найдешь, где потеряешь";
  3. место - Рыжова Татьяна Олеговна, г. Нижний Новгород, "На все четыре стороны".

Номинация "Стрела Амура" - сказки и рассказы о любви:

  1. место - Десятниченко Татьяна Ивановна, Ростовская область, г. Таганрог, "Цветок лазоревый";
  2. место - Кащенко Евгений Августович, г. Москва, "Ожерелье из золотых ракушек";
  3. место - Лукин Антон Евгеньевич, Нижегородская область, с. Дивеево, "Дева потерянного озера".

Напомним, литературный проект "Сказки волшебного лотоса"был организован Центром социальных инноваций "Чёрный куб" в 2015 году. В ходе первого сезона конкурса на суд жюри было прислано 1504 произведения из 15 стран мира. В этом году партнером конкурса выступила группа компаний "Славда". Она наградит специальным призом приморских детей - участников конкурса "Сказки волшебного лотоса". По сути, по инициативе "Slavda Group" была создана отдельная номинация для детей, поскольку, согласно общим правилам, конкурсанты всех возрастов участвовали в проекте на равных условиях. Обладателями приза-симпатии от ГК "Славда" стали:

  1. Выговский Илья Сергеевич, 11 лет, г. Владивосток;
  2. Соколова Александра Андреевна, 12 лет, Надеждинский район, п. Новый;
  3. Тарасова Екатерина Михайловна, 12 лет, Надеждинский район, п. Новый.

Студия детской журналистики "Недетские новости" (г. Владивосток) также наградит детей в возрасте до 15 лет, приславших лучшие работы на конкурс. Победителями в специальной номинации для детей от Студии детской журналистики "Недетские новости" стали следующие произведения:

  1. Дворецкая Александра, 14 лет, г. Ярославль, "Иван и Водяной";
  2. Тихонов Ярослав, 9 лет, Республика Беларусь, г. Гомель, "Кот-Учёный";
  3. Лифа Анастасия, 13 лет, г. Иркутск, "Про Вячеслава Непобедимого и нечистую силу";
  4. Полкович Юлия, 13 лет, Республика Удмуртия, г. Глазов, "Седьмое небо".

Метки: конкурс, недетские новости, Сказки волшебного лотоса, Славда, Черный куб

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