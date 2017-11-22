Восемнадцатый арт-кар BMW принял участие в чемпионате мира FIA GT в Макао

Сезон GT подходит к концу и в эти выходные состоялась действительно интересная премьера от BMW. Четыре болида BMW M6 GT3 принимают участие в чемпионате мира по гонкам автомобилей класса Гран Туризмо FIA GT на знаменитом уличном треке Guia Circuit в Макао, сообщает ЕНВ.

Но внимание всех приковано к одному из них, а именно восемнадцатому автомобилю в истории BMW Art Car, разработанному китайской мультимедийной художницей Цао Фэй. За рулём болида выступает пилот команды Аугусто Фарфус (Augusto Farfus, BRA).

Трасса в Макао является в какой-то мере для BMW триумфальной, ведь именно здесь команда BMW Team Schnitzer одержала несколько значимых побед и остается самой титулованной командой, имея на своем счету более 13 выигранных гонок.

Аугусто начал гонку на втором месте, позади машины безопасности, что было вызвано влажными условиями. Однако, когда этап стартовал, его автомобиль получил удар от конкурента, который нанёс серьёзный урон задней части кузова. В результате Аугусто пришлось отправиться на пит-стоп, где экипаж снял крышку багажника, грозившую полностью отвалиться. После этого Art Car BMW вернулся в гонку на последнем месте, однако Аугусто показал настоящий боевой дух и смог компенсировать потерю времени, финишировав на четвёртой позиции.

"Это был невероятно увлекательный уикэнд с драматическим финалом. Трудно сделать окончательный вывод из такой трасы. Конечно, это немного разочаровывает со спортивной точки зрения, чтобы начать со второго, а затем пересечь линию в четвёртом, но восстановление, которое Августо вложил в наш Art Car, после того, как его отбросили на последнее место не по своей вине, был впечатляющим, захватывающим дух и в конце концов примирялся. Мы также должны не забывать, что ещё два BMW M6 GT3 сделали его и пятым, и шестым местами. Поздравляем команды AAI, Chaz и Marco - тем более, что команда отлично поработала над ремонтом автомобиля Марко, после того как он получил такой серьёзный урон. Эта гонка также знаменует собой завершения сезона под арт-проектом, который мы объявили в Дейтоне с автомобилем Джоном Бальдессари и закрыли здесь 18-м арт-каром Цао Фэй. Оба арт-кара были удивительны по-своему. Этот проект был большим успехом, и я уверен, что это не только я нашёл его вдохновляющим. Мы считаем, что нам удалось продолжить традицию BMW ArtCar, и мы с нетерпением ждём таких проектов в будущем", - говорит директор BMW Motorsport Йенс Марквардт.

Чаз Морест (AUS) и Марко Витманн (GER), участвуя на двух BMW M6 GT3 от команды FIST - Team AAI, заняли соответственно пятое и шестое места в итоговом зачёте, показав неплохой общий результат для BMW в столь зрелищном финале сезона 2017 года.

"Мне понравилась гонка. Мы показали, что мы никогда не сдаёмся. Сначала всё было очень плохо для нас после первого круга. После пит-стопа мы пробились с задней стороны поля. Когда вы рассматриваете состояние, в котором автомобиль находился после этой гонки, это был результат мечты. Благодаря BMW, Цао Фэй, художественному отделу и BMW Team Schnitzer. Я думаю, мы показали миру, что мы действительно сильная семья. Я просто пропустил подиум, но я пойду домой с большой улыбкой на лице", - комментирует Аугусто Фарфус (#18 BMW M6 GT3, BMW Team Schnitzer, 4-е место).

"Всё было хорошо для меня здесь, в Макао, это квалификации. Во время гонки я немного коснулся стены. Мне действительно повезло. Моё выступление было достаточно хорошим для пятого места на финише. Это была моя первая гонка на этой трассе, и только третье место в автомобиле GT3. Я полностью удовлетворён и надеюсь, что у меня появится шанс вернуться", - говорит Чаз Морест (# 90 BMW M6 GT3, FIST - команда AAI, 5 место).

"В Макао это особенно сложно. Этот результат действительно показывает, какая отличнаяработа команды была проделана, чтобы вернуть машину в одночасье, и смогли соревноваться в финальной гонке. Ребята сделали всё, поэтому я просто счастлив, что добрался до конца гонки. Конечно, мне хотелось бы, чтобы результат был выше, но это было нереально", - комментирует Марко Витманн (# 91 BMW M6 GT3, FIST - команда AAI, 6-е место).

На чемпионате мира также присутствовала Цао Фэй, один из самых революционных молодых китайских художников, появившихся на международной арене. Она и была автором 18-го арт-кара для BMW.

"Я нервничала и волновалась до и после гонки. Через мой BMW Art Car была связь между Аугусто и мной. Он попросил меня подписать шлем, и я написала "Fast" (пер. Быстрый). Удивительно, что он достиг, и я от всей души поздравляю Аугусто Фарфуса. Он для меня герой", - говорит Цао Фэй, автор #18 BMW M6 GT3.

Напомним, восемнадцатый арт-кар BMW, созданный известной китайской мультимедийной художницей Цао Фэй ,который был представлен в июне 2017 в Пекине.

Проект Цао Фэй - это отражение скорости происходящих в Китае изменений, традиций и взгляда в будущее. В своей работе над арт-каром BMW художница погрузилась в богатейшую историю, охватывающую тысячи лет, отдавая дань древней религиозной мудрости Азии, которая стремительно врывается в третье тысячелетие. Цао Фэй подошла к воодушевляющему проекту BMW Art Car в свойственной ей манере - построив целую параллельную вселенную. Работу составляют три компонента: видео, фокусирующееся на одухотворенном путешественнике во времени, элементы дополненной реальности, показывающие красочные частицы света, доступные через специальное приложение (поиск в App Store по ключевому слову BMW Art Car #18) и сам гоночный автомобиль BMW M6 GT3 оригинального и загадочного угольно-чёрного оттенка. Отдавая должное структуре углеродного волокна, из которого сделана ходовая часть гоночного автомобиля, Цао Фэй выбрала не отражающий свет чёрный цвет, погружающий автомобиль в бескрайние возможности цифрового мира.

Отметим, что в начале квалификации произошла массовая авария на Гран-при Макао. Масовая бойня произошла в повороте Police, в котором регулярно происходит свалка практически в любых дисциплинах, включая и Formula-1.Затеял свалку занимавший на тот момент 4 место Даниэль Хункаделья, врезавшийся в отбойник на выходе из поворота. И дальше закрутилось действие, схожее по структуре с завалом полицейских машин в фильме Люка Бессона "Такси". Всего в завале поучаствовало 16 тачек, из-за чего квалификацию пришлось остановить. Оставшиеся в живых четыре автомобиля заехали в боксы. После оперативной расчистки трассы при помощи подъемных кранов и эвакуаторов, к гонке смогли вернуться всего восемь экипажей.