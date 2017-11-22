Столица Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан готова принять гостей

Пока ещё остается неизвестным, разрешат ли сборной России выступать на Зимних Олимпийских играх, и будет ли Национальная хоккейная лига (НХЛ) отправлять своих игроков на участие в олимпийском хоккейном турнире. Однако, вне зависимости от обстоятельств, XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, поэтому сегодня город готовится принять главные зимние старты четырехлетия, сообщает ЕНВ.

Олимпиада, которое пройдёт с 9 по 25 февраля, будет второй по счёту, когда ее принимает Южная Корея. Впервые Олимпийские игры прошли в республике 30 лет назад, в 1988 году, в столичном городе Сеуле.

Предстоящие Олимпийские игры станут одними из самых "компактных" за всю историю проведения, этому поспособствует само расположение Пхёнчхана. В городе будут использованы множество локаций для Игр, в том числе курорт "Альспенсия", снежный парк "Бокванг", альпийский центр "Йонсон", олимпийский парк "Гангнун" и центр хоккея "Квандонг". Пятнадцать различных видов спорта будут представлены в 102 дисциплинах на этих площадках, горнолыжный центр "Альспенсия" станет центральным местом проведения Зимней Олимпиады.

Большая высота над уровнем моря - ещё один параметр, выделяющий Пхёнчхан среди других город, в которых за последнее время проводились зимние олимпиады. Город находится на большой высоте над уровнем моря. Как отмечают организаторы игр, горный воздух будет благоприятно сказываться на здоровье спортсменов и гостей. Девиз города звучит как "Счастливые 700 метров", именно столько составляет высота над уровнем моря в олимпийской столице.

В настоящее время в Южной Корее разрабатывается многоязычная система аварийного оповещения, ее запуск запланирован на Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Предупреждения в режиме реального времени на английском и китайском языках будут появляться при чрезвычайных ситуациях на смартфонах через установленное приложение. В понедельник, 20 ноября об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны. "Через наше приложение Emergency Ready для смартфонов, предупреждения в режиме реального времени будут отправляться на английском и китайском языках в случаях ЧС, например, при шторме и землетрясениях", - сказал заместитель директора отдела информации об авариях и коммуникациях МВД Республики Корея Ли Донг Хи. Он добавил, что функцию оповещения планируется доделать в конце декабря, после чего она будет работать на Олимпиаде в феврале.

Приложение Emergency Ready не только предупреждает о чрезвычайных ситуациях, но и помогает владельцам смартфонов найти безопасное место. В приложении будут находиться номера экстренных служб на корейском, английском и китайском языках. Однако, пока что сама функция оповещения в режиме реального времени работает только на корейском языке. Приложение будет доступно для бесплатной загрузки на устройствах Apple и Android.

Отметим, что анонс приложения Emergency Ready вышел после землетрясения, произошедшего в Пхохане 15 ноября. Сила подземных толчков составила 5,4 балла. Общенациональное аварийное оповещение о землетрясении тогда было отправлено только на корейском языке, в результате чего многие иностранцы были в растерянности.