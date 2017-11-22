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Южная Корея

21 ноября 2017, 22:40
Олимпийский талисман Сухоран, который в корейской мифологии и культуре является символом доверия, силы и защиты. Традиционно также считается, что тигр символизирует форму корейского полуострова.
Вид на город Hoenggye, рядом с местом проведения церемоний открытия и закрытия
Ледяная скульптура олимпийских колец

Столица Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан готова принять гостей

Зимние Олимпийские игры 2018 года не за горами

Пока ещё остается неизвестным, разрешат ли сборной России выступать на Зимних Олимпийских играх, и будет ли Национальная хоккейная лига (НХЛ) отправлять своих игроков на участие в олимпийском хоккейном турнире. Однако, вне зависимости от обстоятельств, XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, поэтому сегодня город готовится принять главные зимние старты четырехлетия, сообщает ЕНВ.

Олимпиада, которое пройдёт с 9 по 25 февраля, будет второй по счёту, когда ее принимает Южная Корея. Впервые Олимпийские игры прошли в республике 30 лет назад, в 1988 году, в столичном городе Сеуле.

Предстоящие Олимпийские игры станут одними из самых "компактных" за всю историю проведения, этому поспособствует само расположение Пхёнчхана. В городе будут использованы множество локаций для Игр, в том числе курорт "Альспенсия", снежный парк "Бокванг", альпийский центр "Йонсон", олимпийский парк "Гангнун" и центр хоккея "Квандонг". Пятнадцать различных видов спорта будут представлены в 102 дисциплинах на этих площадках, горнолыжный центр "Альспенсия" станет центральным местом проведения Зимней Олимпиады.

Большая высота над уровнем моря - ещё один параметр, выделяющий Пхёнчхан среди других город, в которых за последнее время проводились зимние олимпиады. Город находится на большой высоте над уровнем моря. Как отмечают организаторы игр, горный воздух будет благоприятно сказываться на здоровье спортсменов и гостей. Девиз города звучит как "Счастливые 700 метров", именно столько составляет высота над уровнем моря в олимпийской столице.

В настоящее время в Южной Корее разрабатывается многоязычная система аварийного оповещения, ее запуск запланирован на Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Предупреждения в режиме реального времени на английском и китайском языках будут появляться при чрезвычайных ситуациях на смартфонах через установленное приложение. В понедельник, 20 ноября об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны. "Через наше приложение Emergency Ready для смартфонов, предупреждения в режиме реального времени будут отправляться на английском и китайском языках в случаях ЧС, например, при шторме и землетрясениях", - сказал заместитель директора отдела информации об авариях и коммуникациях МВД Республики Корея Ли Донг Хи. Он добавил, что функцию оповещения планируется доделать в конце декабря, после чего она будет работать на Олимпиаде в феврале.

Приложение Emergency Ready не только предупреждает о чрезвычайных ситуациях, но и помогает владельцам смартфонов найти безопасное место. В приложении будут находиться номера экстренных служб на корейском, английском и китайском языках. Однако, пока что сама функция оповещения в режиме реального времени работает только на корейском языке. Приложение будет доступно для бесплатной загрузки на устройствах Apple и Android.

Отметим, что анонс приложения Emergency Ready вышел после землетрясения, произошедшего в Пхохане 15 ноября. Сила подземных толчков составила 5,4 балла. Общенациональное аварийное оповещение о землетрясении тогда было отправлено только на корейском языке, в результате чего многие иностранцы были в растерянности.

Метки: Зимние Олимпийские игры, Южная Корея

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