Жители Артема оценили восстановленный городской парк

В рамках проекта "Парки малых городов", инициированного партией "Единая Россия" в начале этого года, в шести городских округах Приморья были выполнены работы по восстановлению и приданию первоначального облика центральным скверам. Координатором проекта на региональном уровне выступает депутат Государственной думы РФ Владимир Новиков, сообщает ЕНВ.

На прошлой неделе, по инициативе общественного совета проекта в окрестностях "Городского парка" в Артемовском городском округе был проведен опрос населения. Жителей города спросили, насколько, по их мнению, качественно были проведены работы в центральном парке. По мнению горожан, после проведённых работ в парке стало намного безопаснее, особенно, в темное время суток.

В рамках федерального партийного проекта "Парки малых городов" в прошлом месяце в городском парке была осуществлена замена действующих светильников и их опор на антивандальную систему освещения на "Аллее влюбленных". Финансирование работ осуществлялось из федерального (>1,4 млн. р.), регионального (>287 т. р.) и местного (>72 т. р.) бюджетов. Инициатором включения малых городов Приморья в федеральный проект выступил депутат Государственной думы от региона Владимир Новиков, который ранее более 15 лет являлся главой города Артема (2000-2016).

Всего в рамках проекта запланировано восстановление парков в шести городах Приморья: Арсеньеве, Артеме ("Городской парк"), Большом Камне ("Городской парк"), Дальнегорске (парк "Березка"), Дальнереченске (парк им. Личенко) и Спасске-Дальнем (парк им. Борисова). На выполнение работ в крае было выделено чуть более 12,3 млн. руб. из федерального бюджета, а из регионального - 2,5 миллиона. Софинансирование от муниципалитетов было определено более чем приемлемым - в размере 4,1% от краевого. Однако, некоторые муниципальные округа предоставили софинансирование в большем объеме.

Как отметил Владимир Новиков, на этом реализация проекта в Приморском крае не закончится. Так, по словам координатора проекта в регионе, до конца месяца планируется завершить первый этап восстановления парка в Дальнегорске.

"Следующий этап - это обеспечение доступности городской парковой инфраструктуры для всех и возрождение культуры совместного отдыха горожан в новых отремонтированных парках. Именно поэтому среди активностей в рамках проекта в течение всего лета мы проводили проект "Летние вечера в парке" - программу, направленную на возрождение культурного совместного досуга горожан старшего возраста. Проект "Парки малых городов" рассчитан на 5 лет. Мы надеемся, что с каждым годом, количество муниципалитетов, принявших в нем участие, будет расти", - отметил Владимир Новиков.