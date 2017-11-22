"Скорая помощь" опаздывает: Владивостокские пробки не виноваты

Наступает горячая зимняя пора, и в адрес бригад "Скорой помощи" еще интенсивнее поступают бесконечные жалобы на тему "Почему так поздно приезжаете". Приморские врачи утверждают: Владивостокские пробки не виноваты, а главными виновниками задержек бригад на выезды часто становятся сами пациенты. Переговорив с несколькими работниками "Скорой помощи" Владивостока, спецкорр ЕНВ постарается ответить на вопрос: почему же медбригады приезжают на вызовы с опозданием.

Как рассказывают врачи, причин "медленной" "Скорой помощи" более чем достаточно - это и недостаток бригад, ставший "болью" всех российских городов, и непрофильные, а иногда даже фейковые вызовы, приезжая на которые, "Скорая" просто теряет время, а также, сами пациенты, которые часто являются главными виновниками задержек бригад на выезды.

Понятие "Скорая помощь" включает в себя "экстренную", которая оказывается в течение 20 минут с момента поступления вызова, и "неотложную" - когда бригада приезжает в пределах двух часов, а то и больше.

Вызов "Скорой" принимает диспетчер (фельдшер). Судя по жалобам пациента или человека дающего вызов, цифрами и буквами вызов "кодируется" и затем старшим врачом смены распределяются между бригадами в зависимости от сложности вызова. На линии, как правило, работают 2-3 бригады. Первыми отрабатываются вызовы с симптомами, угрожающими не только здоровью, но жизни человека - проблемы с сердцем, отеки, сопровождающиеся сбоем в дыхании, потеря сознания и т.п. На "высокую температуру", жалобы, несвязанные с угрозой жизни, едут бригады "неотложки".

"В городе работают линейные, педиатрические, реанимационные, психиатрические бригады, а также бригады интенсивной терапии, - рассказала ЕНВ врач скорой помощи Елена Заричная. - Машин и врачей катастрофически не хватает. В столице Приморья должно работать 33 бригады, в то время, как цифра в два раза меньше. Психиатрических бригад, например, всего две на город, большой дефицит с бригадами детских врачей, часто на вызовы к детям отправляют обычные линейные бригады. Отдельно на сложных вызовах работают реанимационные бригады, и когда люди звонят диспетчеру, ничего не объясняют, а просто говорят, что им плохо, трудно понять, какая бригада необходима в этом случае - линейная или реанимационная".

Дальнейшие события предположить не трудно: скажем, отправили человеку, которому "плохо", реанимобиль, а у того оказался похмельный синдром. В это время, бригада со специальным оборудованием могла спасти жизнь другому человеку, реально нуждающемуся в помощи, однако время упущено.

Отвлекаясь на "любимые" вызовы, "Скорая" рискует чьей-то жизнью

Как рассказали врачи, самые "популярные" вызовы - давление и температура. На втором месте по частоте обращений - боли в животе, кишечные отравления, подозрения на аппендицит и травы. Большинство пациентов в конкретной экстренной помощи не нуждаются.

"За смену наша бригада делает 20-25 вызовов. Если один-два из них - действительно требовал нашего вмешательства - значит "день прожит не зря". Чаще всего, люди могли бы справиться самостоятельно, но не желают этого делать, - продолжила рассказ Елена Заричная. – Например, приезжаем к молодому человеку, у которого температура высокая. Но он не предпринимает никаких действий. На вопрос - что же жаропонижающее не приняли, когда температура уже под 40? Отвечает - вас ждал. Возникает вопрос, зачем ждать? Время под вечер, нужно по идее сбить температуру и утром обратиться к участковому врачу. В это время, пока мы вкалываем жаропонижающее, на другом конце города требуется помощь другому человеку, которому реально показана немедленная госпитализация".

"Что-то не в порядке в организме, значит нужно срочно вызывать врачей" - именно так мыслит большая часть налогоплательщиков. Между тем, как отмечают сами медработники, чаще всего, "скорую помощь" воспринимают как бесплатное такси. Дмитрий, фельдшер "Скорой помощи", на условиях конфиденциальности поделился с ЕНВ, наболевшими проблемами:

"Приезжаем на очередной вызов, констатируем легкую травму, и везем в травмпункт. Хотя в таких случаях человек должен сам позаботиться о своей транспортировке, мы же не такси. Подчеркиваю, это если речь не идет о чем то серьезном. Часто роженицы звонят, нет, не те, у которых проблемы возникли, а просто, чтобы в роддом отвезли. Нередко "спасаем" людей от остеохондроза, чем "скорая" вообще не должна заниматься. Например, у человека ноет в области сердца, и он вызывает нас, потому что уверен, что у него инфаркт. На самом же деле, если что-то с сердцем случилось, то болеть будет не оно само, а область за грудиной, плечо, лопатка, подложечка. А болями в сердце проявляет себя либо остеохондроз, либо межрёберная невралгия. В такой ситуации мы вкалываем обезболивающее и предлагаем вызвать терапевта из поликлиники, чтобы тот назначил лечение. Нас обожают вызывать бабушки, часов, эдак, в три ночи. Чаще всего жалуются на давление, но бывают и неординарные подходы, например жалобы на "боль в пятке". Мы привыкли, как говорится, не обижаемся. Но то, что много времени затрачиваем на такие поездки – однозначно, ведь такие вызовы повторяются регулярно, а бабушкам часто не хватает общения, они просто хотят с кем-то поговорить, в частности, с нами, медиками. Скажем, для более-менее нормального состояния здоровья, одной "Скорой" мало. Людям преклонного возраста необходимо регулярно консультироваться со своим лечащим врачом, следить за своим весом, питанием, принимать лекарства, и уж конечно не перетруждать себя на солнцепеке на огородах. Если всего этого не соблюдать, что удивляться давлению 220?", - отметил Дмитрий.

Забрать нельзя, а бросить жалко

С наступлением зимы все чаще обращения сердобольных граждан в "Скорую помощь" связаны с просьбами "забрать человека на улице".

"Часто слышим от граждан, мол, "мы платим налоги, поэтому вы обязаны приезжать тогда, когда вызывают". Не буду рассказывать о каторжном труде медработников на "Скорой", не стану вдаваться в проблему дефицита кадров и нашу зарплату, скажу только одно: неужели, видя на очередной лавке или под кустом неадекватного человека, вам так трудно просто подойти и спросить - нужна ли ему помощь? Нет! Проще не марать руки, вызвать бригаду и дело с концом. А то, что мы приезжаем, и в 99 из 100% случаев там наша помощь никому не нужна - никого не интересует, главное, выполнили свой гражданский долг", - не сдержал эмоций Дмитрий.

Елена Заричная добавляет, что часто жители города из жалости вызывают врачей с формулировкой "заберите куда-нибудь, жалко же, замерзнет".

"Отказаться от таких вызовов мы не можем, вдруг человеку действительно требуется медицинская помощь? К тому же, не оказав помощь, мы попадем под статью "Оставление в опасности". С другой стороны по приезду мы видим людей без постоянного места жительства, чаще в алкогольном опьянении. Не стоит забывать, что каждый такой вызов отнимает массу времени, а в итоге, забирать по показателям здоровья чаще всего не получается, и полиция в таких ситуациях тоже ничем помочь не может. Раньше хоть медвытрезвители были. Одним словом, на данный момент проблема "уличных вызовов" не решается", - отметила врач.

"Детские вызовы" чреваты недетскими проблемами

Как было сказано выше, педиатрических бригад "Скорой помощи" во Владивостоке не хватает, поэтому на вызовы к детям зачастую отправляются линейные бригады.

"Если, прибыв на вызов, мы сталкиваемся с ситуацией, когда, например, с ребенком находится бабушка без нотариальной доверенности от родителей, она ответственности за ребенка не несет и принимать решение о его госпитализации не может. В случае, если врач диагностирует заболевание, требующее отправки ребенка в больницу, в критических случаях такое решение может приниматься и вопреки воли родителей. Во всех спорных ситуациях принимают участие дежурный врач смены, органы опеки и полиция, что, конечно, отнимает массу времени, - пояснила Елена Заричная. - Но даже при согласии родственников на госпитализацию ребенка порой время сборов занимает более получаса - как ни просишь мамочку поторопиться - бесполезно, почти всегда очень долго собираются в больницу. А за это время мы могли бы уже помочь другому человеку".

… Ну и конечно дефицит кадров

Вопрос о нехватке врачей в России стоит давно и остро. Данная проблема особенно сильно бьет по бригадам "Скорой помощи", которые должны состоять из врача, фельдшера и водителя. Часто бригады недокомплектованы. Например, существует понятие "фельдшерская бригада", когда фельдшер исполняет функции врача. Им стараются давать вызовы попроще. Сегодня у фельдшера есть широкой выбор: коммерческий сектор, неотложка в поликлиниках и т.д., многие уходят в платную медицину, а опытные - на пенсию.

Почему молодые врачи бегут из "Скорой"? Дело даже не в низкой оплате труда, а в высокой рабочей нагрузке. Рядовые сотрудники "Скорой", опрошенные ЕНВ, подтвердили, что платят им неплохо, и назвали другие причины, по которым врачи обходят "Скорую помощь" стороной.

"Даже в государственной поликлинике на дежурстве есть возможность вздремнуть. Наша же работа проходит в режиме постоянного бодрствования. Вызовы идут потоком - один за другим. Не то, что поспать, перекусить некогда. Плюс, нужно быть крайне стрессоустойчивым человеком и даже психологом, чтобы терпеть то отношение к нам пациентов, которое порой мы наблюдаем. Приехал позже - хамят. Объясняешь, зачем нужно вести в больницу - матерят. Наоборот, отказываешь в госпитализации, так как показаний нет - опять чуть ли не с кулаками кидаются. И так - много раз в сутки. Не каждый способен такое выдержать, часто молодые доктора или фельдшеры просто не могут адаптироваться к режиму работы на "Скорой" и привыкнуть к "странному" отношению пациентов. При этом, не могу сказать, что зарплата у нас очень низкая, в других медучреждениях, бывает, платят гораздо меньше", - рассказала Елена Заричная.

Обратная сторона медали

Работники "Скорой помощи" рассказали, что около 20% случаев на общий вал поступающих вызовов действительно требуют немедленного вмешательства врачей. Однако, из этого числа, более половины людей "терпят" до последнего, стесняясь тревожить "Скорую", хотя та им жизненно необходима.

"Недавно, приезжаем на вызов к бабушке. Скромная такая, извиняется, что потревожила. А сама бледная, еле на ногах стоит. Обследуем - на снимке разворачивается инфаркт. Что же, спрашивается, терпели так долго? Не хотела, говорит, беспокоить врачей", - вспоминает Елена.

Врачи в один голос заявляют: "Скорая помощь" предназначена спасать людей, и терпеть ненормальное состояние не только нельзя, но опасно для жизни.

" Если вам по-настоящему плохо, ощущается вялость, головокружение, рвота, внезапно подскочило давление, не снижается температура, ощущается давление в затылочной части, кровотечение, сбой в дыхании и другие признаки не свойственного ранее вам недомогания - срочно без промедления звоните врачам и четко описывайте симптоматику. Потому что, исходя из ваших описаний, будет назначена бригада - экстренной или неотложной помощи, - акцентирует внимание Дмитрий. - Если вы не понимаете, при каких симптомах стоит вызывать специалистов, просто позвоните в диспетчерский пункт по бесплатному телефону 103 (стационарные телефоны) или 112 (экстренная служба с мобильного) и объясните свою ситуацию. В любом случае, бригада специалистов прибудет на вызов. И, если мы опоздали, то точно не из-за того, что "щелкали семечки в потолок".