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В мире

21 ноября 2017, 21:20
Мюнхен

Станет ли Германия следующим рынком для инвестиций в недвижимость?

Из-за выхода Британии из ЕС, а также высоких процентных ставок в Канаде и Австралии, Германия может стать наилучшим вариантом для инвесторов в жилье

Инвесторы в недвижимость всё чаще обращают внимание на Германию. Эта страна, несмотря на то, что является крупнейшей экономикой в Европейском Союзе, не всегда была естественным местом притяжения инвестиций в жилье. Возможно, из-за ориентации на Англию, немецкий рынок недвижимости до сих пор многими зарубежными инвесторами не учитывался, сообщает ЕНВ.

Однако, благоприятная инвестиционная среда способствует росту популярности недвижимости в Германии. Недавно опубликованный отчет о перспективах развития мировой недвижимости, составленный компанией IP Global, которая отслеживает потенциальные рынки во всем мире для инвестиций в недвижимость, выделил Германию как одну из наиболее привлекательных юрисдикций.

В крупных городах Германии наблюдается заметный дисбаланс спроса на жилье, который особенно распространен в Берлине и Франкфурте. Он продолжает расти с увеличением  количества мигрантов и рождаемости, которая поднялась до 33-летнего максимума. Ожидается, что этот дефицит предложения останется на уровне до 40 процентов до 2030 года.

В столице Германии 40% населения моложе 35 лет, а город занял третье место по индексу самых юных городов мира в 2016 году. Рост числа стартапов и новых предприятий в Берлине также подпитывает рост населения и ориентированную на молодежь культуру, и к 2030 году ожидается прирост в 400 тысяч новых жителей. Новый спрос, вероятно, будет оказывать дальнейшее давление на цены уже в следующем году. В настоящее время в Берлине порядка 1,2% должностей вакантны по причине того, что в городе наблюдается дефицит жилья. В 2016 году было построено 12 тысяч новых домов, тогда как спрос был на 20 тысяч.

Для потенциальных покупателей немецкие банки предлагают очень низкие процентные ставки, обычно 2,3% для фиксированной ставки на 10 лет. Эти ставки сейчас значительно ниже, чем где бы то ни было в мире. Они способствуют увеличению притока иностранных инвестиций в Берлин. Впрочем, в некоторых районах столицы Германии это привело к определенному беспокойству среди жителей из-за возможного повышения уровня цен.

Тем временем, правительство пытается ограничить объем предложения на рынке аренды жилья. Это приводит к еще большему всплеску спроса на недвижимость. Среди потенциальных покупателей жилья в Германии есть даже азиатские инвесторы.

Новый феномен, который привлекает инвесторов в Германию - это микро-квартиры. По всей Европе население крупных городов увеличивается в среднем на 1,5% в год. Молодые люди, в том числе, студенты, начинающие специалисты и предприниматели, стремящиеся жить в крупных городах, находят привлекательными малые квартиры, потому что их больше интересует жизнь вне дома, чем внутри него. Для инвесторов, желающих приобрести микро-квартиры, в основе интереса лежат суммы за аренду, которые они впоследствии выставляют.

Небольшое количество квадратных метров позволяют владельцам сдавать их в аренду по ценам, которые по сравнению с большими квартирами или полноценными домами являются выгодными. Это предложение актуально для тех, кто хочет жить в центре города, а таких желающих достаточно много.

Метки: Германия, жилье, инвестиции

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