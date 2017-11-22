Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

21 ноября 2017, 17:40
Задержан подозреваемый в совершении мошенничества при трудоустройстве граждан во Владивостоке

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества при трудоустройстве граждан во Владивостоке

Мошенник дал объявление в сети Интернет о содействии в трудоустройстве в рыбоперерабатывающую компанию

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Владивостока поступило заявление жителя краевого центра. Вследствие этого, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 установили личность подозреваемого в мошеннических действиях и задержали его. Им оказался 24-летний житель Кавалеровского района региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД. 

Ранее потерпевший, который искал работу, сообщил о том, что перечислил деньги за помощь в трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие, но обещанной услуги не получил.

Установлено, что мужчина дал объявление в сети Интернет о содействии в трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие Дальнего Востока. Представляясь директором компании, он просил обратившихся соискателей переслать копии документов и после выбора конкретного предприятия перевести деньги на бронирование билетов в размере от 5 до 8 тысяч рублей, а затем переставал выходить на связь.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оказался более пятидесяти тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь обвиняемый может быть наказан лишением свободы сроком до пяти лет.

Установлена причастность фигуранта уголовного дела к восьми подобным преступлениям. Теперь сотрудники органов МВД проводят различные мероприятия, чтобы выяснить потерпевших в этих мошеннических действиях, а также причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям.

Метки: МВД, мошенничество, трудоустройство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Жители Артема оценили восстановленный городской паркЖители Артема оценили восстановленный городской парк
вчера, 21:50
В городе прошел социологический опрос
Новогоднюю ель начали устанавливать на площади ВладивостокаНовогоднюю ель начали устанавливать на площади Владивостока
вчера, 15:40
Всего город украсят 8 нарядных елок
В Приморье вступил в законную силу приговор, вынесенный группе "черных риэлторов"В Приморье вступил в законную силу приговор, вынесенный группе "черных риэлторов"
вчера, 13:20
Преступления были совершены в период с 2006 по 2012 годы на территории Находки и Владивостока

Последние новости

Восемнадцатый арт-кар BMW принял участие в чемпионате мира FIA GT в МакаоВосемнадцатый арт-кар BMW принял участие в чемпионате мира FIA GT в Макао
вчера, 23:00
BMW Team заняли 4, 5, 6 места
Столица Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан готова принять гостейСтолица Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан готова принять гостей
вчера, 22:40
Зимние Олимпийские игры 2018 года не за горами
Станет ли Германия следующим рынком для инвестиций в недвижимость?Станет ли Германия следующим рынком для инвестиций в недвижимость?
вчера, 21:20
Из-за выхода Британии из ЕС, а также высоких процентных ставок в Канаде и Австралии, Германия может стать наилучшим вариантом для инвесторов в жилье

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 3
09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1
14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1
16.11.2017 13:40
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+