Задержан подозреваемый в совершении мошенничества при трудоустройстве граждан во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Владивостока поступило заявление жителя краевого центра. Вследствие этого, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 установили личность подозреваемого в мошеннических действиях и задержали его. Им оказался 24-летний житель Кавалеровского района региона, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ранее потерпевший, который искал работу, сообщил о том, что перечислил деньги за помощь в трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие, но обещанной услуги не получил.

Установлено, что мужчина дал объявление в сети Интернет о содействии в трудоустройстве на рыбоперерабатывающее предприятие Дальнего Востока. Представляясь директором компании, он просил обратившихся соискателей переслать копии документов и после выбора конкретного предприятия перевести деньги на бронирование билетов в размере от 5 до 8 тысяч рублей, а затем переставал выходить на связь.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оказался более пятидесяти тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений за мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь обвиняемый может быть наказан лишением свободы сроком до пяти лет.

Установлена причастность фигуранта уголовного дела к восьми подобным преступлениям. Теперь сотрудники органов МВД проводят различные мероприятия, чтобы выяснить потерпевших в этих мошеннических действиях, а также причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям.