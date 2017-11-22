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Экономика

21 ноября 2017, 16:20
Председатель объединения малых средств размещения России Яна Бабина и Президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев
Директор Центра развития экспорта Приморского края Сергей Казаков
Участники круглых столов по гостеприимству

Во Владивостоке прошли круглые столы посвященные гостеприимству и работе с туристами

Приморские предприниматели обсудили актуальные вопросы туриндустрии Приморья

В рамках Краевой конференции предпринимателей, 17 ноября в конференц-зале Администрации Приморского края состоялись круглые столы, посвященные гостеприимству и работе с туристами. Участники обсудили состояние индустрии в регионе, а также поделились собственными наработками по привлечению иностранных гостей, сообщает ЕНВ.

Организатором круглых столов выступил Центр развития экспорта Приморского края. Для наиболее полного раскрытия выбранной темы к участию были приглашены представители местного бизнеса, а также специалисты Департамента туризма краевой администрации.

"Важной задачей нашего Центра является экспорт услуг, в том числе - в области гостеприимства. Мы видим у Приморья большие перспективы в области событийного, гастрономического и шоппинг-туризма, и немаловажно, чтобы заинтересованный в этом турист чувствовал себя здесь максимально комфортно. Поэтому мы собрали представителей гостиничного, сувенирного и ресторанного бизнеса, чтобы обсудить с ними насущные вопросы, а также выработать рекомендации по улучшению качества работы с иностранными гостями", — рассказал директор Центра развития экспорта Сергей Казаков.

На круглом столе "Приморское гостеприимство - как сделать гостей друзьями" большое внимание было уделено государственному регулированию в сфере хостелов и других малых средств размещения (МСР). Позицию профильного бизнеса представила председатель объединения МСР России, руководитель аналитического отдела "Платформы гостеприимства" (Санкт-Петербург) Яна Бабина, также принимавшая непосредственное участие в разработке соответствующей нормативно-правовой базы на федеральном уровне. По ее мнению, предлагаемые сегодня законопроекты в данной сфере практически несовместимы с добросовестным ведением бизнеса. В частности, массу споров вызывает вопрос о том, в каком типе жилого фонда должно быть размещено МСР.

"Малые средства размещения в Приморье несут высокую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей. В этом случае ущемление хостелов на законодательном уровне приведет не только к росту цен в "больших" отелях, но и формированию негативного имиджа региона. Подобные круглые столы позволяют профессиональному сообществу совместными усилиями искать решение наболевшего вопроса. Нам также помогает поддержка со стороны краевой администрации: в Государственную Думу от имени губернатора ушло письмо о несогласии с законодательной инициативой в данной сфере", — отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

Круглый стол "Как "продавать" Приморье - чего хотят туристы и что они получают" был посвящен различным аспектам привлечения в регион иностранных гостей. Начальник отдела Департамента туризма Приморского края Надежда Удовенко осветила деятельность краевой администрации по продвижению туристического потенциала региона за рубежом. Генеральный директор ООО "Владивостокский морской терминал" рассказал о росте круизного туризма (14 зашедших во Владивосток лайнеров в текущем году против 4-х - в 2015 г.) и активном представлении Приморья на международных выставках. Руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна Заречнева отметила важность создания локального гастрономического бренда для привлечения туристов и экспорта местных культурных традиций.

В роли локальных экспертов из сферы бизнеса выступили управляющая пельменной "Ложки-Плошки" Валерия Кукота и основатель сувенирного магазина More Gifts Vladivostok Наталья Шишлова. В качестве ключевых особенностей, способствующих привлечению зарубежных туристов, отмечались адаптация заведения под нужды гостей (меню на иностранных языках, переводческие навыки у персонала) и наличие эксклюзивных предложений (использование изображений локальной символики, сделанных местными художниками).

"Предпринимательство - постоянно меняющаяся сфера, и подобные встречи помогают отслеживать изменения. Мы планируем запустить отель, который будет включать в себя, в том числе, элементы хостела, поэтому мне было интересно послушать практиков и поучиться у них ведению гостиничного бизнеса. Что касается второго круглого стола, то мы выпускаем сувенирную продукцию, и эта тема мне также важна", — поделился генеральный директор русского исторического парка "Изумрудная долина" Сергей Вакуленко.

Третий круглый стол "Перспективы реализации экспортного потенциала Приморского края. Возможности для микропредприятий и малого бизнеса" был посвящен выявлению существующих проблем экспортёров в АТР и поиску их решений. Эта встреча была организована при непосредственном участии председателя Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Виталия Гуменюка.

Метки: круглый стол, туризм

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