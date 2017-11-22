Депутаты обеспокоены ситуацией, сложившейся во время снегопада на дорогах Владивостока

На повестку будет вынесен вопрос об организации работы органов местного самоуправления, УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, органов исполнительной власти по ликвидации последствий снегопада 17 ноября 2017 года и обеспечению дорожного движения на дорогах Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Накануне на заседании совета Законодательного Собрания Приморского края депутаты выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся во время последнего снегопада на дорогах Владивостока. Парламентарии выразили необходимость рассмотреть действия органов местного самоуправления и городских служб по ликвидации последствий стихии и определить степень ответственности лиц, обеспечивающих безопасность дорожного движения в Приморье.

"Депутаты готовы оперативно реагировать на те проблемы, которые возникают сегодня в Приморском крае, - сказал председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. - Для принятия решения необходимо получить информацию о ликвидации последствий снегопада от органов прокуратуры, администрации Владивостока, краевого управления МВД. Поэтому в приморском парламенте будет проведено внеочередное расширенное заседание профильного комитета".