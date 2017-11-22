Новогоднюю ель начали устанавливать на площади Владивостока

Рабочие приступили к монтажу главного новогоднего атрибута - ёлок. Сегодня, 21 ноября, монтируется две ёлочных конструкции - на центральной площади и в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает ЕНВ.

На приобретение новогодней ёлки на центральной площади Владивостока из городского бюджета выделили 7 млн рублей. Высота новой ёлочной конструкции будет не менее 28 метров. Кроме того, ёлка должна выдерживать порывы ветра не менее 20 метров в секунду.

Владивосток в этом году украсят 8 нарядных ёлок. Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади города, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова, площади Окатовой (пересечение ул. Окатовая и ул. Вилкова), в сквере им. Суханова, в микрорайоне Снеговая Падь (ул. Анны Щетининой, 25), на острове Попова (площадка в районе ул. Подгорная, 23), в посёлке Трудовое (сквер в районе ул. Лермонтова, 81), на острове Русском (пос. Подножье).