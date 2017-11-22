Высокоскоростные самолёты становятся реальностью

В марте 2018 года "Singapore Airlines" вернут прямой 19-часовой беспосадочный рейс из Сингапура в Нью-Йорк. Если ничего не изменится, то это будет самый длинный коммерческий рейс. Существует в авиаперелетах один очень неприятный момент, когда люди ждут пересадки на рейс по несколько часов. Однако, эти неудобства могут исчезнуть совсем, если будут введены сверхдальние рейсы, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

С марта следующего года Singapore Airlines планирует начать использовать в своих рейсах совершенно новый Airbus A350-900ULR. "ULR" означает "ультрадальний радиус действия". Самолёт должен курсировать круглосуточно между аэропортом Сингапура и Международным терминалом Ньюарка, расположенного недалеко от Нью-Йорка. Этот рейс первоначально был введен ещё в 2004 году, но позднее его убрали ввиду экономической нецелесообразности (слишком много затрат было на топливо). Однако, новые топливные системы, применяющиеся в новейших самолетах, снова сделали маршрут рентабельным.

Авиакомпания из Сингапура не будет единственной из тех, которая предоставит возможность беспересадочного полёта на огромные расстояния. Австралийский национальный перевозчик "Qantas" начнёт в марте отправлять пассажирские самолеты с западного города Перта до аэропорта Хитроу в Лондоне. Продолжительность рейса составит 17 часов. В настоящее время этот маршрут, но с пересадкой, занимает 21 час. Это будет первый регулярный пассажирский рейс, который напрямую свяжет Великобританию с Австралией. Но у "Qantas" есть ещё более глобальные планы. В августе компания заявила о своем желании вести рейсы из любой точки Австралии в Европу, что нынешний авиационный флот не в состоянии сделать технически.

Исполнительный директор "Qantas" Алан Джойс заявил, что авиакомпания хочет осуществлять прямые рейсы в Европу не только из Перта, но и из восточных австралийских штатов. "Qantas бросит вызов Boeing и Airbus и создаст самолет, способный летать на регулярные прямые рейсы из Сиднея в Лондон, из Брисбена в Париж, из Мельбурна в Нью-Йорк. Их введение планируется к 2022 году", - заявил Алан Джойс.

Тем не менее, уже существуют несколько действующих авиарейсов на огромные расстояния. Самый длинный в мире рейс у "Qatar Airways", которая с февраля пускает "Boeing 777-200LR" с Дохи до Окленда. Полет длится 18 часов. Также существует длительный рейс у "United Airlines". Их "лайнеры мечты" теперь летают из Лос-Анджелеса в Сингапур за 17 часов 55 минут (перелет из Сингапура на два часа короче). Самый длинный рейс в Гонконг осуществляет "American Airlines". Время полёта из Далласа составляет 16 часов 55 минут. Из Гонконга в Даллас время полета составляет уже 14 часов 25 минут. Такие длительные рейсы привлекают тех туристов, которые не хотят тратить время на транзит и пересадки.

Учёные, которые занимаются разработкой скоростных самолётов, полагают, что двадцатичасовые полёты не станут максимально возможными. Например, генеральный директор космической компании SpaceX Элон Маск предлагает межпланетную ракетную систему для дальних перелётов на Земле. В основе этой системы та же ракета, которую SpaceX планирует использовать для запуска пилотируемой миссии на Марс в 2020-х годах. Согласно планам SpaceX, до 200 пассажиров будут иметь возможность перелететь на скорости в 29 тысяч километров в час на огромном космическом корабле. Маск утверждает, что эта чисто теоретическая система могла бы доставить людей из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут, в Лондон до Дубая или Нью-Йорка – за 29, а из Гонконга в Сингапур – за 22.