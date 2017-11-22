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В мире

21 ноября 2017, 13:30
Ким Чен Ын: Санкции сделали наш дух сильнее

Ким Чен Ын: Санкции сделали наш дух сильнее

США включили Северную Корею в перечень спонсоров терроризма

Как отмечают государственные СМИ КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал местный автопромышленный комплекс и подчеркнул роль власти в усилиях по развитию экономики страны. Отчет о визите Ким Чен Ына в автопромышленный комплекс "Сунри" опубликован на фоне усиления давления на Северную Корею со стороны санкций, введенных США, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Рёнхап".

Также это случилось после того, как администрация президента США Дональда Трампа вернула Пхеньян в список государственных спонсоров терроризма, что позволило ввести дополнительные санкции в отношении режима Ким Чен Ына. Президент США назвал политический режим КНДР "убийственным".

"Отчаянные усилия враждебных сил по пресечению прорыва Северной Кореи усиливают неукротимый дух корейских рабочих и заставляют их производить великое чудо, которое мы демонстрируем миру", - цитирует Ким Чен Ына Корейское центральное информационное агентство.

Он привел в пример недавно произведенные на комплексе в Докхоне пятитонные грузовики. "Крайне важно, чтобы Северная Корея имела возможность самостоятельно производить грузовые автомобили, чтобы развивать свою экономику и укреплять национальную мощь", - заявил Ким Чен Ын.

Основанный в 1950 году завод известен сбором первого грузовика в КНДР, двух с половиной тонного транспортного средства под названием "Сунгри-58". Этот завод также разработал крупную производственную линию для грузовых автомобилей с грузоподъемностью в 40 тонн.

В прошлую среду Северная Корея опубликовала отчет об инспекции Ким Чен Ына на фабрику по производству тракторов "Кумсон". Официальное информационное агентство КНДР и другие государственные СМИ не сообщили о том, встречался ли Ким Чен Ын со спецпосланником председателя КНР Сун Тао, который совершил четырехдневную поездку в страну. Сун Тао вернулся в Пекин в понедельник.

Пхеньян официально не отреагировал на то, что Вашингтон назвал его государством-спонсором терроризма. Президент США Дональд Трамп заявил: "Это обозначение наложит дополнительные санкции и штрафы на Северную Корею и связанных с ней лиц и поддержит нашу кампанию максимального давления и изоляции режима". Он подчеркнул, что КНДР находилась в этом списке ещё давно, однако страна была исключена из списка в 2008 году на фоне стремления администрации Буша добиться прогресса в переговорах по ядерному разоружению.

Метки: Ким Чен Ын, корейский кризис, санкции

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