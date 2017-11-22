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Общество

21 ноября 2017, 13:10
ГИБДД разъясняет водителям порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия

ГИБДД разъясняет водителям порядок действий в случае дорожно-транспортного происшествия

К сожалению, не все водители знают, что нужно предпринять в случае ДТП

За 10 месяцев текущего года во Владивостоке произошло 12 483 ДТП, в 663 из них пострадали люди: 28 человек погибли и 778 получили травмы. Аварии на дорогах города происходят ежедневно, но не все водители знают, что нужно предпринять в случае ДТП, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.

Если в ДТП нет пострадавших, а автомобили получили механические повреждения, в таком случае есть несколько вариантов оформления происшествия:

Оформить европротокол

Когда в ДТП участвуют два автомобиля и повреждения транспортного средства потерпевшего оцениваются до 50 000 рублей (в ближайшее время сумму планируют увеличить), удобнее и быстрее составить европротокол. По статистике, в Приморье 57% аварий оформляются таким способом, а это самый высокий показатель по России.

Европротокол можно составить самостоятельно, но главное – заполнить извещение о ДТП правильно. Если возникают  сомнения в безошибочном  заполнении  документа, то нужно  вызвать  аварийного комиссара. Услуга платная. Обратите внимание: аварийный комиссар не должен предлагать представлять ваши интересы в суде, а лишь заполнить документы.

Вызвать ГИБДД

Если автомобили получили значительные повреждения, то, как и при ДТП с пострадавшими, необходимо  выставить знак, включить аварийную сигнализацию и позвонить в ГИБДД по телефонам: 8 (423) 222-50-63 или 02. Согласно п. 2.6.1 ПДД "Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создаётся препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств".

Участники ДТП должны сфотографировать расположение автомобилей, отметить колеса на проезжей части (это можно сделать спреем, мелом, баллончиком или другими средствами, которые окажутся под рукой) и убрать машины с проезжей части, чтобы не создавать помех для движения.

Если в ДТП пострадали люди

В первую очередь нужно остановиться, оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую и ГИБДД, а также выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию. За невыставленный знак предусмотрена ответственность, предусмотренная  статьей 12.27.1 КоАП,  в виде   штраф в размере 1000 рублей. "Треугольник" должен установить каждый участник автоаварии. На месте ДТП сотрудники ГИБДД составят  схемы и материалы.

Оформление всех документов может занять несколько часов, если в ДТП есть пострадавшие. Все водители, участвовавшие в аварии, будут направлены на прохождение медицинского освидетельствования. Также, в зависимости от степени вреда здоровью, причиненного пострадавшему, будет возбуждено либо административное дело, либо уголовное. Отремонтировать свой автомобиль возможно будет только после разрешения дознавателя или следователя.

Водитель, управляя средством повышенной опасности,  несет ответственность.

Согласно п. 10.1 Правил дорожного движения, "водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения.  Выбранная скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства". То есть водитель транспортного средства, принимая самостоятельное решение совершить поездку в условиях снегопада (гололёда) на автомашине неподготовленной к зимнему сезону, заведомо подвергает себя и других участников дорожного движения к опасности.

Сроки ликвидации последствия снегопада установлены ГОСТ

Согласно требованиям  к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" п. 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 ГОСТ 50597-93, "сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов с учетом их транспортно-эксплуатационных характеристик составляет 6 часов после окончания снегопада".

Метки: ГИБДД, ДТП, закон, порядок

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