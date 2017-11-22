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Фоторепортажи

21 ноября 2017, 12:40
Курсанты ТОВВМУ имени С.О.Макарова приняли участие в кубке Тихого океана по зимнему плаванию
Курсанты ТОВВМУ имени С.О.Макарова приняли участие в кубке Тихого океана по зимнему плаванию
Курсанты ТОВВМУ имени С.О.Макарова приняли участие в кубке Тихого океана по зимнему плаванию
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Курсанты ТОВВМУ имени С.О.Макарова приняли участие в кубке Тихого океана по зимнему плаванию

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов

Во Владивостоке завершился открытый кубок Тихого океана по зимнему плаванию. В столице Тихоокеанского флота турнир, который является этапом Кубка мира по этой дисциплине, проводился во второй раз. Организаторами соревнований наряду с Федерацией зимнего плавания России и Департаментом физической подготовки Приморского края выступил Спортивный комитет Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.

На дистанцию соревнований вышли более 200 спортсменов из 10 стран мира и 16 регионов России. Тихоокеанский флот представляли трое курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова. Еще 25 инструкторов по физической подготовке соединений и частей ТОФ обеспечивали объективность судейства соревнований.

По итогам пройденной дистанции курсанты ТОВВМУ чемпионского времени не показали, однако приобрели опыт практического участия в международном турнире и финишировали не далеко от группы лидеров.

Метки: ТОВВМУ, ТОФ

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