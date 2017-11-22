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Общество

21 ноября 2017, 12:20
В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Приморстрой"

В Находке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Приморстрой"

Действуя с давним приятелем, пытался обманным путем похитить денежные средства в размере 4 млн. долларов США

Следственным комитетом Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Приморстрой".  Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и покушении на мошенничество, группой лиц, сообщает ЕНВ.

По версии следствия, в период времени с 20 января 2015 по 24 августа  2016 года  ООО "Приморстрой" осуществляло общестроительные работы по возведению жилого дома на улице Куйбышева в городе Находка. Обвиняемый решил воспользоваться своими полномочиями и извлечь выгоду.  Он сдал в аренду другому юридическому лицу транспортные средства, принадлежащие возглавляемому предприятию по заниженной стоимости и невыгодных условиях. К тому же, обвиняемый продал организации башенный  кран по заведомо и значительно заниженной цене. Ввиду того, что дорогостоящая техника сдана в аренду, а кран продан, прекращено строительство  жилого дома на улице Куйбышева.

Кроме того, обвиняемый, используя свое служебное положение  генерального директора, действуя по предварительному сговору с давним приятелем, пытался обманным путем похитить денежные средства в размере 4 млн. долларов США, принадлежащих ООО "Приморстрой". Однако преступление не было доведено до конца, поскольку в декабре 2016 года новый генеральный директор указанного предприятия сообщил о возможном мошенничестве в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Метки: Приморстрой, СК РФ, уголовное дело

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