Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

21 ноября 2017, 11:50
В Приморском океанариуме появились гребневики

В Приморском океанариуме появились гребневики

Они живут в зале с медузами

Парящие в аквариумах Приморского океанариума гребневики берое - завораживающее зрелище. Кажется, их реснички украшены яркими разноцветными диодами. Они живут в зале с медузами, но никакого отношения к ним не имеют. Гребневики уникальны и выделены в отдельный тип., сообщает ЕНВ.

По поверхности их тел проходят ряды гребных пластин, обеспечивающих перемещение. Гребневики - самые крупные среди передвигающихся при помощи ресничек животных.

"Наверное, многие приморцы сочтут этот вид необычным, - говорит сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. -  Между тем, это местные обитатели. Выловлены рядом с океанариумом, у полуострова Житкова. Берое питаются другими гребневиками, болинопсисами (Bolinopsis micado), которых мы тоже содержим. Но они избавлены от участи стать кормом для собратьев. Берое специалисты океанариума кормят мелкими рачками - артемиями. В 80-е годы в Черное море с балластными водами занесли гребневиков мнемиопсисов, похожих на болинопсисов. Те в отсутствие естественных хищников стали стремительно размножаться, пожирая планктон, икру и мальков рыб. В 90-х годах появление в Черном море гребневика берое привело к резкому уменьшению биомассы мнемиопсиса и, как следствие, росту зоопланктона и личинок рыб, а позднее и рыбных запасов".

Век берое недолог, в природе они живут около года. Это очень нежные создания, намного нежнее медуз. Если медуз можно транспортировать в пакете, то гребневиков, чтобы не повредить, - только в жестких емкостях.

Гребневики (Ctenophora) - исключительно морские животные с овальным, шароподобным или уплощенным телом. Самые мелкие - 5 мм, наиболее крупные, как венерин пояс (Cestum veneris),- до полутора метров.

Большинство свободно плавают в толще воды (планктонные формы), но есть и живущие на дне (бентосные формы). Тело примерно на 98% состоит из воды и напоминает гель. Большинство имеют по бокам пару щупалец. Для захвата и удержания добычи на щупальцах расположены клейкие клетки. Бесщупальцевые виды захватывают пищу непосредственно ртом.

Хищники, питаются зоопланктоном. Гребневики - гермафродиты с внешним оплодотворением. В российских водах Японского моря обнаружены 4 планктонных и 1 донный вид.

Из-за того, что тело животных очень нежное, предпочитают держаться в спокойной воде, во время волнения уходят  на глубину. 

Метки: гребневики, Приморский океанариум

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Жители Артема оценили восстановленный городской паркЖители Артема оценили восстановленный городской парк
вчера, 21:50
В городе прошел социологический опрос
Задержан подозреваемый в совершении мошенничества при трудоустройстве граждан во ВладивостокеЗадержан подозреваемый в совершении мошенничества при трудоустройстве граждан во Владивостоке
вчера, 17:40
Мошенник дал объявление в сети Интернет о содействии в трудоустройстве в рыбоперерабатывающую компанию
Новогоднюю ель начали устанавливать на площади ВладивостокаНовогоднюю ель начали устанавливать на площади Владивостока
вчера, 15:40
Всего город украсят 8 нарядных елок

Последние новости

Восемнадцатый арт-кар BMW принял участие в чемпионате мира FIA GT в МакаоВосемнадцатый арт-кар BMW принял участие в чемпионате мира FIA GT в Макао
вчера, 23:00
BMW Team заняли 4, 5, 6 места
Столица Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан готова принять гостейСтолица Зимних Олимпийских игр Пхёнчхан готова принять гостей
вчера, 22:40
Зимние Олимпийские игры 2018 года не за горами
Станет ли Германия следующим рынком для инвестиций в недвижимость?Станет ли Германия следующим рынком для инвестиций в недвижимость?
вчера, 21:20
Из-за выхода Британии из ЕС, а также высоких процентных ставок в Канаде и Австралии, Германия может стать наилучшим вариантом для инвесторов в жилье

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 3
09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1
14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1
16.11.2017 13:40
Внеочередное заседание Законодательного собрания Приморского края прошло во Владивостоке 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+