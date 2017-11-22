В Приморском океанариуме появились гребневики

Парящие в аквариумах Приморского океанариума гребневики берое - завораживающее зрелище. Кажется, их реснички украшены яркими разноцветными диодами. Они живут в зале с медузами, но никакого отношения к ним не имеют. Гребневики уникальны и выделены в отдельный тип., сообщает ЕНВ.

По поверхности их тел проходят ряды гребных пластин, обеспечивающих перемещение. Гребневики - самые крупные среди передвигающихся при помощи ресничек животных.

"Наверное, многие приморцы сочтут этот вид необычным, - говорит сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров. - Между тем, это местные обитатели. Выловлены рядом с океанариумом, у полуострова Житкова. Берое питаются другими гребневиками, болинопсисами (Bolinopsis micado), которых мы тоже содержим. Но они избавлены от участи стать кормом для собратьев. Берое специалисты океанариума кормят мелкими рачками - артемиями. В 80-е годы в Черное море с балластными водами занесли гребневиков мнемиопсисов, похожих на болинопсисов. Те в отсутствие естественных хищников стали стремительно размножаться, пожирая планктон, икру и мальков рыб. В 90-х годах появление в Черном море гребневика берое привело к резкому уменьшению биомассы мнемиопсиса и, как следствие, росту зоопланктона и личинок рыб, а позднее и рыбных запасов".

Век берое недолог, в природе они живут около года. Это очень нежные создания, намного нежнее медуз. Если медуз можно транспортировать в пакете, то гребневиков, чтобы не повредить, - только в жестких емкостях.