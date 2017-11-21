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Экономика

21 ноября 2017, 11:00
Предприниматели Приморья могут принять участие в онлайн-марафоне Банка России "Деньги для дела"

Предприниматели Приморья могут принять участие в онлайн-марафоне Банка России "Деньги для дела"

Марафон пройдет 23 и 24 ноября

Банк России, 23 и 24 ноября 2017 года, проведет онлайн-марафон "Деньги для дела". Это проект для начинающих предпринимателей, которые собираются открыть свое дело или улучшить показатели существующего бизнеса. Участники онлайн-марафона узнают, как привлечь деньги для запуска стартапа и какие инструменты финансирования лучше использовать на разных этапах его развития, как собрать деньги с помощью краудинвестинга и заработать на госзакупках, какие подводные камни существуют у различных финансовых инструментов на этом пути и как защитить свой бизнес, сообщает ЕНВ.

Своими знаниями с начинающими предпринимателями поделятся эксперты Банка России (Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Юрий Божор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности, и др.), эксперты (Ольга Мишина, заместитель руководителя дирекции – начальник отдела кураторов банков и других партнеров  Корпорации МСП, Александр Карелин, член правления Ассоциации факторинговых компаний), а также опытные бизнесмены (Максим Фалдин, основатель интернет-бутика Little Gentrys и Wikimart, и др.).

"Одна из серьезных проблем малого бизнеса - низкая информированность о доступных финансовых возможностях, правовых аспектах, тонкостях кредитования и других способах привлечения средств, - отмечает Михаил Мамута. - Важно построить для малого и среднего бизнеса непрерывный финансовый лифт, который стал бы линией постоянной поддержки предпринимателя, от стартапа до постепенного перерастания в средний бизнес. Также важно, чтобы предприниматель знал о существующих возможностях - именно на это нацелен наш проект".

Программа и регистрация на онлайн-марафон доступны на сайте.

Метки: Банк России, марафон

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