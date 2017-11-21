Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

20 ноября 2017, 23:10
В ТОР "Надеждинская" будет построен рыбопромышленный кластер

В ТОР "Надеждинская" будет построен рыбопромышленный кластер

Переработка рыбы, которая позволит получить 20 тыс тонн филе ежегодно, будет осуществляться с высокой степенью автоматизации

На территории опережающего развития "Надеждинская" планируется возвести современный завод по переработке минтая и других видов рыб. Согласно комментариям представителей компании-резидента, мощность завода составит свыше 20 тысяч тонн филе в год, сообщает ЕНВ.

По данным Министерства по развитию Дальнего Востока, приморский рыбопромышленный кластер расположится на 6,5 гектарах и будет включать в себя производственное здание с машинным отделением и цехом переработки, холодильник, цех переработки рыбных отходов, административно-бытовой комплекс с административными помещениями, а также общежития для сотрудников. Переработка рыбы будет осуществляться с высокой степенью автоматизации и будет полностью безотходной.

Второй этап реализации проекта предполагает строительство еще целого ряда объектов: завода по производству замороженных полуфабрикатов мощностью 20 тысяч тонн, завода по производству рыбных кормов для предприятий аквакультуры и завода по производству ингредиентов для Омега-3 содержащей продукции пищевого и промышленного назначения. 

В конечном итоге, в планах у организаторов строительства - создать уникальный промышленный комплекс, позволяющий получать максимальную добавленную стоимость из водных биоресурсов.

Как рассказал инвестор Максим Клюшин, проектно-изыскательные работы начнутся уже в 2018 году, предполагаемая дата ввода первого этапа - до конца 2019 года, второго - с 2021 по 2022 годы.

Метки: рыбопромышленный кластер, ТОР

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье хотят построить фруктовую крипто-фермуВ Приморье хотят построить фруктовую крипто-ферму
вчера, 16:10 1
Экоферму планируется построить в Спасском районе
Япония предлагает России вместе выращивать клубнику на КурилахЯпония предлагает России вместе выращивать клубнику на Курилах
вчера, 11:40
Япония предлагает технологии рекультивации и построить теплицы
Андрей Тарасенко: На данный момент в Приморском крае нет современного стадионаАндрей Тарасенко: На данный момент в Приморском крае нет современного стадиона
19 ноября 2017, 20:40
Врио губернатора Приморья намерен обратиться к Виталию Мутко, чтобы подготовить стадион "Динамо" к сбору российских спортсменов

Последние новости

Территория Монако увеличится за счет искусственного увеличения прибрежной полосыТерритория Монако увеличится за счет искусственного увеличения прибрежной полосы
вчера, 22:30
Монако пойдёт путём Гонконга
В Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупеВ Китае впервые успешно пересадили голову человека на трупе
вчера, 22:00
Доктор Харбинского медицинского университета Жэнь Сяопин назвал это этапом подготовки к первой в мире трансплантации головы на живом человеке
Что стоит за репрессиями в Саудовской Аравии и куда они приведут?Что стоит за репрессиями в Саудовской Аравии и куда они приведут?
вчера, 21:30
Единоличное правление принца Мохаммеда открывает новый период в истории Саудовской Аравии

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 3
09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
07.11.2017 16:00
Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы? 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1
14.11.2017 16:30
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+