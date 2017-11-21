В ТОР "Надеждинская" будет построен рыбопромышленный кластер

На территории опережающего развития "Надеждинская" планируется возвести современный завод по переработке минтая и других видов рыб. Согласно комментариям представителей компании-резидента, мощность завода составит свыше 20 тысяч тонн филе в год, сообщает ЕНВ.

По данным Министерства по развитию Дальнего Востока, приморский рыбопромышленный кластер расположится на 6,5 гектарах и будет включать в себя производственное здание с машинным отделением и цехом переработки, холодильник, цех переработки рыбных отходов, административно-бытовой комплекс с административными помещениями, а также общежития для сотрудников. Переработка рыбы будет осуществляться с высокой степенью автоматизации и будет полностью безотходной.

Второй этап реализации проекта предполагает строительство еще целого ряда объектов: завода по производству замороженных полуфабрикатов мощностью 20 тысяч тонн, завода по производству рыбных кормов для предприятий аквакультуры и завода по производству ингредиентов для Омега-3 содержащей продукции пищевого и промышленного назначения.

В конечном итоге, в планах у организаторов строительства - создать уникальный промышленный комплекс, позволяющий получать максимальную добавленную стоимость из водных биоресурсов.

Как рассказал инвестор Максим Клюшин, проектно-изыскательные работы начнутся уже в 2018 году, предполагаемая дата ввода первого этапа - до конца 2019 года, второго - с 2021 по 2022 годы.