Территория Монако увеличится за счет искусственного увеличения прибрежной полосы

Монако воспользуется опытом Гонконга, чтобы увеличить свой участок побережья Средиземного моря. На новом участке суши, на берегу моря будут жить богатые люди. Согласно проекту, принятому властями страны накануне, территория государства увеличится на шесть гектаров, сообщает ЕНВ.

На искусственное "наращивание земли" в рамках амбициозного проекта планируется потратить 2 миллиарда американских долларов. Цель проекта - возвести роскошные апартаменты для тысяч миллионеров, которые, как ожидается, переедут в княжество в ближайшие десять лет.

Почти 35% жителей Монако уже являются миллионерами. По данным исследования агента по недвижимости Knight Frank, ожидается, что к 2026 году в страну переедут около 2700 миллионеров. Тогда их количество в стране составит около 16 100 человек. При численности населения Монако в 38 тысяч это больше 42%.

Суверенное княжество Монако занимает площадь лишь немногим больше двух квадратных километров. Государство уже исчерпало место для тех, кто ищет "налоговые преимущества" от пребывания в данной юрисдикции. Чтобы привлечь богатых людей, действующий монарх принц Альберт II, одобрил проект оффшорных городских проектов, разработанный когда-то в Гонконге. Согласно ему, площадь Монако увеличится с 202 до 208 гектаров. Новые территории на побережье позволят построить 120 роскошных домов. Стоимость квадратного метра в них будет начинаться от 100 тысяч долларов США. Это одна из самых высоких цен в мире на жилье.

Застройка будет производиться в новом экологическом квартале "Портье Кове", недалеко от Казино де Монте-Карло. Именно на этом месте будет проводиться отсыпка, за счет которой увеличится площадь княжества. Предыдущие проекты по масштабной мелиоративной программе были прекращены после финансового кризиса и претензий к экологической составляющей. Однако, на этот раз, в строительной компании-подрядчике Bouygues пообещали, что проект не окажет вредного воздействия на окружающую среду. Биологические виды, проживающие на морском дне, в том числе кораллы, были перенесены в новый заповедник.

Представитель Knight Frank заявил, что огромный спрос и серьезная нехватка предложения установили цены на жилье в Монако на нереально высокий уровень. Только 70 квартир из "Портье Кове", некоторые из которых спроектированы всемирно известным архитектором Ренцо Пиано, поступят в продажу после реализации проекта. Остальные же будут зарезервированы компанией.

В Bouygues объяснили это решение тем, что к моменту завершения работ "цены в Монако могут достичь стратосферы". "Спрос на новые дома на набережной настолько высок, что цена будет мало сдерживать покупателей и их налоговых консультантов", - отметил представитель фирмы.

Большинство клиентов компании, желающих купить недвижимость в Монако, имеют значительно более высокие состояния. В Bouygues объяснили популярность недвижимости в стране: "Монако - это налоговая гавань с большим количеством льгот для людей и предприятий. Здесь нет так называемого налога на наследство. В Монако нет подоходного налога с населения. Чтобы подать заявку на проживание в Монако, заявители должны открыть банковский счет на территории страны и внести депозит в размере не менее 500 тысяч евро".

Тем не менее, в компании предупреждают потенциальных богатых покупателей, что цены в стране являются очень высокими, поэтому сильно сэкономить на жизни в Монако не получится.